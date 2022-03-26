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建材飆漲流標19次 雲林崙背鄉衛生所工程動土

中央社 / 雲林縣26日電

雲林縣崙背鄉衛生所新建工程，受建材飆漲影響，延宕4年、歷經19次流標，經縣府追加經費，共斥資約新台幣6000萬元，終於順利發包，今天舉行動土典禮，預計明年完工。

雲林縣崙背鄉衛生所新建工程今天舉行動土典禮，雲林縣長張麗善、崙背鄉長李泓儀、雲林縣政府衛生局長曾春美等人出席。

張麗善致詞表示，縣府重視地方醫療保健與照護服務，向衛生福利部申請前瞻計畫經費4103萬元，並自籌1910萬元，以總經費6013萬元，新建雲林縣崙背鄉衛生所。

張麗善指出，這項工程案自107年核定經費時，縣府原僅須負擔456萬元，因營建原物料價格持續飆漲，縣府追加工程經費1454萬元，讓崙背鄉衛生所新建工程順利發包。

曾春美指出，崙背衛生所新建工程案因建材飆漲，沒有廠商投標，多次流標後，終於在第20次招標順利發包。未來崙背鄉衛生所為2層樓建物，考量高齡友善、長照服務需求，1樓為醫療門診區域及社區整體照顧服務體系空間，2樓為行政辦公室及多功能會議室。

曾春美表示，因應長照2.0政策，新建崙背鄉衛生所將設置日間照顧中心，透過醫療保健結合長照服務，讓長輩得到醫療良好照顧，並達健康促進與延緩失能，落實「在地安養、在地老化」的不老社區願景。

衛生所 雲林 長照

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