快訊

鳳梨禁令逾1年陸14度「已讀不回」 我在WTO促提科學證據

2022台灣國際蘭展開展 展期11天參觀人潮湧入

中央社 / 台南26日電

2022台灣國際蘭展今天在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區開展，人潮湧入。這場睽違2年的世界級蘭展，現場展出20萬株、800種品種蘭花，展期11天。

2022台灣國際蘭展以「蘭花奇幻世界」為主軸，規劃7大展區及6種奇幻主題，令人驚豔的5大科技，分別有蘭宇宙、蘭著色、蘭青春、蘭體驗、蘭標籤等多種沉浸式VR體驗及數位互動體驗空間，啟動蘭花科技互動情境，了解蘭花品種特色，欣賞台灣蘭花之美。

總統蔡英文昨天出席蘭展開幕，副總統賴清德今天則到場開園，人潮湧進現場，但觀展民眾必須遵守COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範。

台南市長黃偉哲表示，台灣是全球蘭花品種最多、最豐富的國家，各種品系蘭花在國際比賽中屢獲大獎。2019年台灣國際蘭展共有43個國家參展，吸引21萬人次參觀，帶動展後3年至5年外銷訂單總額超過新台幣113億元。

黃偉哲說，台灣蘭花產業豐厚實力備受國際矚目，位於台南的「台灣蘭花生物科技園區」，面積175公頃，是全世界蘭花生產最大的產業聚落，蘭花產業是台南重要的代表性產業之一。

台南市政府發布新聞稿指出，今年蘭展展區規劃產品發表會，以新型態方式串聯產業發展和連結，還有線上與線下的混合型展覽，讓民眾從線上數位展示欣賞花卉及展區，賞蘭不受時間與距離限制。

此外，海外商務洽談改以線上參與為主，並舉辦大師論壇與展示等，展現台灣蘭展為國際重要的花卉產業交流平台。

今年台灣國際蘭展在蘭創館集中17家業者、商務館30間、市集館80間進駐販售蘭花周邊好物，另提供台南農特產品選購，蘭花公園後方更有美食區，讓人逛得開心，也買得愉快。

台南 黃偉哲

延伸閱讀

台南小麥文化節開跑 黃偉哲歡迎全國民眾來體驗

影／賴清德參觀國際蘭展 台南同鄉簇擁喊總統好

三讀通過18歲公民權修憲案 黃偉哲：要重視年輕人

影／民進黨台南市議員初選激烈 新人自創饒舌競選歌曲

相關新聞

嘉義縣環保局攜手企業團體清近1噸海廢 這種廢棄物最多

近來本土疫情頻傳，旅遊提高人潮聚集風險，嘉義縣環保局攜手企業、生態保育協會、縣農會，上午在布袋鎮好美里清除海洋廢棄物，分...

台南樹木健檢 預計年底達1.4萬棵

台南市府2年前啟動全市樹木調查，共27萬8千棵，工務局請專家完成約8千棵行道樹健檢，其中有風險約1400棵占整體17.5...

台南今年首場大型就業博覽會 7千多職缺初步媒合約5成

台南市政府今天在善化區文康育樂中心舉辦今年首場大型就業博覽會，提供7000多個職缺，統計到中午初步媒合率達52.48%。

台南小麥文化節開跑 黃偉哲歡迎全國民眾來體驗

台南市學甲區農會今明兩天在光華里民活動中心旁小麥田，舉辦「學甲小麥文化節」活動及農特產品展售會。市長黃偉哲表示，現場成熟...

肯定寄養家庭擔任愛心守門員 台南市表揚79戶愛心夫婦

台南市政府委託北台南家扶中心今天舉辦「寄養家庭授證表揚活動」，頒發79戶寄養家庭合格證書、表揚屆滿服務5年到20年的寄養...

雲林崙背衛生所新建案宛如「革命」 不敵物價20次才成功

雲林縣崙背鄉衛生所建築老舊，因位在市場旁，停車也相當不便，縣府衛生局4年前規畫新建，但先後受建材物價波動及疫情影響，工程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。