嘉義縣環保局攜手企業團體清近1噸海廢 這種廢棄物最多
近來本土疫情頻傳，旅遊提高人潮聚集風險，嘉義縣環保局攜手企業、生態保育協會、縣農會，上午在布袋鎮好美里清除海洋廢棄物，分類記錄數量、重量，淨灘活動共清理廢棄物約935公斤，一般廢棄物約846.5公斤、資源回收物約88.5公斤，海廢以塑膠蚵繩數量最多，其次寶特瓶。
生態保育協會重視海洋生態復育環境，在好美里沙灘每季固定淨灘持續6年，吸引來自嘉市、朴子市及布袋鎮民眾共襄盛舉，參加人員自備茶水，淨灘落實個人習慣，避免製造更多垃圾。
環保局長張根穆表示，嘉縣海岸線長達42公里，可清理長度35公里，環保局推廣海岸環境認養，認養方式包含定期清理、巡視、髒亂通報、海岸廢棄物監測（ICC）或其他海岸環境守護，藉不同認養方式，邀集更多單位守護海岸地圖。
這次淨灘成果豐碩，經分析，海岸廢棄物以漁業廢棄物數量為最多，張根穆說，嘉縣沿海地帶養殖業為主，寶特瓶等丟棄數量也不少，呼籲民眾隨手做環保，垃圾別亂丟，塑膠垃圾無法自然分解，可能造成生物誤食或其他危害，造成生態浩劫。提醒大家垃圾減量從源頭做起，守護海洋生態環境。
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