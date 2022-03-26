台南今年首場大型就業博覽會 7千多職缺初步媒合約5成

台南市政府今天在善化區文康育樂中心舉辦今年首場大型就業博覽會，提供7000多個職缺，統計到中午初步媒合率達52.48%。

這場名為「台南好生活 台南呷頭路」Part1的就業博覽會，共邀服務業、傳產業、科技業等83家廠商釋出7077個工作機會，3萬元以上薪資職缺占6成。

勞工局長王鑫基代表市長黃偉哲感謝83家廠商釋出職缺及勞動力發展署、南部科學園區管理局、工協會與市府共同舉辦就業博覽會，讓想求轉職的都可以在台南找到好工作，市府會繼續舉辦更多徵才活動，協助廠商找人才、提供民眾在地方便求職。

南科管理局副局長鄭秀絨表示，南科有21家大廠提供3000多個職缺，南科有先進半導體大廠，提供許多就業機會，目前急需人才，為協助廠商求才，科管局也輔導廠商提升勞工福利、職場平權，薪資福利、獎勵制度以及勞工權益方面都優於一般法律規定，也舉辦文化及體育等活動，希望園區勞工在工作之餘也能生活平衡，共創幸福的生活環境，歡迎大家就業選南科、實現新幸福。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，年輕求職者較喜歡投入服務業，但現在各產業缺工嚴重，平均1個求職者就有2個工作機會，鼓勵大家投入不同產業，解決各產業人才需求；呼籲廠商能多進用中高齡勞工，如有技能不足，可參加政府職業訓練，提升職能，相信一定能找到理想工作。