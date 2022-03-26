台南小麥文化節開跑 黃偉哲歡迎全國民眾來體驗

台南市學甲區農會今明兩天在光華里民活動中心旁小麥田，舉辦「學甲小麥文化節」活動及農特產品展售會。市長黃偉哲表示，現場成熟的麥穗隨風搖曳與鄰近持續綻放蜀葵花海相互呼應，讓人流連忘返；現場也有歡樂園遊會及農特產品推廣販售，活動精彩豐富，歡迎大家攜家帶眷前來。

學甲區小麥栽種品種為「台中選二號」，是台中農業改良場育成非基因改造小麥品種，品質更勝進口產品，目前種植面積約60公頃，多數位於台19線宅港橋下和84線東西向快速道路下，大面積栽種集中於急水溪堤防內農田，是本產小麥重要產區，農糧署統計顯示南台灣第一。

農業局長李建裕指出，台灣小麥不必經過長程運輸，新鮮、食物里程低，且需水量少、適地適種，小麥成熟時引來的大批鳥類，雖讓農人苦惱，但消費者認同度高，讓麥農能夠持續低碳永續經營，也維護麥田裡的生物多樣性；學甲區小麥採收期間，由農友自動報送農藥殘留檢驗，落實食品安全把關工作，讓消費者可以安心食用；每年2月下旬到3月間是採收期，目前以契作為主，主要供應給金門農試所及國內麵粉加工廠。