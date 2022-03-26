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肯定寄養家庭擔任愛心守門員 台南市表揚79戶愛心夫婦

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
肯定寄養家庭擔任愛心守門員，台南市表揚79戶愛心夫婦。記者周宗禎／翻攝
肯定寄養家庭擔任愛心守門員，台南市表揚79戶愛心夫婦。記者周宗禎／翻攝

台南市政府委託北台南家扶中心今天舉辦「寄養家庭授證表揚活動」，頒發79戶寄養家庭合格證書、表揚屆滿服務5年到20年的寄養家庭15戶。

服務滿10年及9年的葉進成、陳梅雀夫婦及陳璡陞、黃竩婷夫婦，原都是經驗相當豐富的社區專業保母，但因為看到寄養兒的需求，寧願放棄福利更好的社區保母機會而專心陪伴複雜度高的寄養兒。

他們說，雖然常需不厭其煩的協助早療復健與就醫治療，但卻仍甘之如飴，寄養雖辛苦，但當聽到照顧的遲緩兒終於能邁出第一步及叫出「爸媽」的那一刻，眼淚幾乎奪眶而出，這份感動也是帶著他們能繼續負重前行的重要力量。

年資剛滿一年的寄養家庭陳建文、許宛婷夫婦表示，抱著想為就讀幼兒園獨子找一個玩伴而加入寄養行列，未料因太多嬰幼兒缺乏安置機會，經過家庭會議勇敢再次挑戰擔任嬰幼兒新手爸媽的生活，目前寄養嬰兒剛滿7個月大，四個月來陪伴孩子一天天長大的過程覺得每天都很有成就感，歡迎大家一起重溫舊夢。

目前台南市政府安置在南北家扶寄養家庭兒少70名，六歲以下嬰幼兒就占半數以上；近二年新寄家稍有增加但仍無法提供適時媒配，第一線社工也常面臨受虐兒何處是兒家的煩惱。北台南家扶表示，自去年下半年就陸續安置了五名不滿一歲的嬰兒，授證時為他們舉辦逗趣的抓周儀式。

社會局長陳榮枝表示，自去年起為鼓勵寄養家庭都能更專職照顧學齡前嬰幼兒，寄養家庭同時具保母證照並加入社區保母支持系統者可加發寄養費補助一萬元，盼有改善助嬰幼兒寄養父母荒。

北台南家扶扶幼主委鄭淑秋表示，仍與30多年前照顧過的寄養兒保持聯絡，深刻體會要持續不斷陪伴照顧寄養兒少相當不容易，但卻是很需要做的事，感謝79戶家庭願意為受虐兒打開家門，擁抱與接納；也期盼社會大眾給予寄養家庭更多肯定與鼓勵。寄養家庭近年面臨高齡化流失及招募不易，呼籲身心健康，國中以上學歷、年齡25歲以上、收入穩定且家中有充足空間的家庭都能加入寄養家庭行列，意者洽06-2506782北家扶寄養組。

北台南家扶去年下半年陸續安置五名不滿一歲嬰兒，今天為他們舉辦抓周儀式。記者周宗禎／翻攝
北台南家扶去年下半年陸續安置五名不滿一歲嬰兒，今天為他們舉辦抓周儀式。記者周宗禎／翻攝
肯定寄養家庭擔任愛心守門員，台南市表揚79戶愛心夫婦。記者周宗禎／翻攝
肯定寄養家庭擔任愛心守門員，台南市表揚79戶愛心夫婦。記者周宗禎／翻攝

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