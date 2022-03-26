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雲林崙背衛生所新建案宛如「革命」 不敵物價20次才成功
雲林縣崙背鄉衛生所建築老舊，因位在市場旁，停車也相當不便，縣府衛生局4年前規畫新建，但先後受建材物價波動及疫情影響，工程流標19次，今年終在縣府追加經費後招標成功，縣長張麗善今到工程基地主持開工儀式時指出，完工前各項服務不中斷，民眾仍可至原址尋求醫療或長照服務。
崙背鄉有超過2萬5000多人口，衛生所除基本衛教宣導、疫苗接種等工作，也提供群體醫療及長期照顧媒合等服務，業務多元，但該棟建築物屋齡已近40年，內部構造逐漸不符現代使用需求，加上鄰近崙背市場，每天流動人潮大，停車位更是難求。
縣府衛生局向中央提案修繕20鄉鎮市衛生所，目前都陸續獲得前瞻計畫經費補助整建中，其中崙背鄉衛生所因在現有行政範圍外，是唯一的遷址重建案，經崙背鄉公所提供公所前空地，加上追加1454萬元工程款後，終能順利推動新建工程。
張麗善今天與崙背鄉長李泓儀、衛生局長曾春美及縣議員李明哲、梁銘忠、廖萬、游淑雲等人執鏟動土；張麗善指出，該案4年前就規畫完成，當時編列4103萬元經費，未料營建原物料持續飆漲，使工程案數度流產，且疫情變化多端，衛生所相關服務又不能間斷，延宕多年總算催生成功。
曾春美表示，崙背衛生所新大樓有2層樓，室內總面積1350平方公尺，1樓是醫療門診區域，另因應人口老化將設立日照中心，提供A單位社區整合式照護，預期服務人次每年可達500人；2樓則是行政辦公室及多功能會議室，周邊環境綠化，提供另類的行政休閒區，最快明年下半年就能完工。
衛生局前年設立長照科，已在各衛生所設長照專員，為民眾評估及媒合院前準備或長照資源。曾春美說，各所目前都在修繕中，陸續完工後，林內、崙背提供A單位服務，土庫、古坑提供B單位服務，其餘16所則提供C單位服務。
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