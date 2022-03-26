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南市環保局設木料銀行 大受歡迎人龍領光光
台南市環保局為有效利用每年修剪、或風災倒伏、折斷的樹枝、樹幹，今成立木料銀行，民眾大排長龍開戶並領取，已使用3個月的果農劉旺林分享心得，鋪了木料後除了保濕、減少雜草，冬天還可保寒，腐化後化成肥料，成為有機質，促進果樹生長。
台南每年有上萬公噸的樹枝、樹幹要送往焚化爐，或是放在掩埋場等著焚化處理，除了影響到一般家庭垃圾的焚化量，大量的樹枝、樹幹堆置堆置也易以起火警。為了提升焚化廠對家庭垃圾及可燃事業廢棄物處理量，並且循環再利用這些樹木、樹枝，南市環保局成立木料銀行，將樹幹、樹枝破碎後成木屑，鋪設農田、果園、庭院，或作為園藝使用。
南市環保局今天成立木料銀行，並在東區藏金閣舉辦「木料銀行開戶送」活動，吸引民眾開戶，現場領取10公斤裝木料，200包全數領完。沒領到的則到向自助填充區，自行裝包。環保局表示，各界隨時可於網站開戶（登記）、免費領料，再視需要至仁德、新營、南化、北門清隊領取。
在東山種黃金果、牛奶果、榴槤蜜、紅毛丹的劉旺林，配合環保局開設木料銀行，3個多月前先試用，他今天分享，果園鋪設木屑後，發現很保濕、抑制雜草生長及保溫，除了減少澆水、減少除草，也可防寒害。這些木料約3、4個月逐漸腐化，和土讓結合後，土質較鬆軟，吸引蚯蚓生長，也利於果樹生長。
安南區市地重劃工程工地副主任莊啟亮也分享說，工地舖木料除抑制揚塵，隨著工程進展又將木料改堆於花圃，又可增加土壤肥分，既維護空氣品質，也幫忙去化廢樹木、樹枝，一舉數得。
台南市環保局表示，民眾、公司行號、非營利團體、社區、里、機關學校等若需大量木料，可以於環保局網站 https://reurl.cc/OpNnlr 申請或電洽06-2686751轉1671鄭先生登記，待接獲通知即可自行至指定地點載運。
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