影／賴清德參觀國際蘭展 台南同鄉簇擁喊總統好

因疫情停辦兩年的台灣國際蘭展重新在台南後壁蘭花生技園區開展，上午副總統賴清德由全台灣各縣市台南同鄉會成員簇擁進場參觀，不但有鄉親大喊賴副總統好、甚至有人高喊總統好、場面非常熱鬧又溫馨。

賴清德由台南市長黃偉哲陪同參觀、進場前還與遠道而來的各縣市台南同鄉會鄉親一一擊掌、合照；賴清德全程微笑與台南鄉親、各地民眾互動，還不時遇到「老朋友」必須停下來合照、寒暄幾句。

賴清德表示，台灣國際蘭展因疫情停辦兩年、好不容易又重新舉辦，蔡英文總統昨天到場見證，今天他很高興協同各縣市台南同鄉會鄉親來參觀，看到許多以前沒看過的新品種蘭花，還有各家業者、各級學校參賽的精彩蘭花與藝術作品，尤其競賽獲得總冠軍、優勝的蘭花作品更是讓人嘆為觀止。