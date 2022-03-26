企業霸氣捐贈14億元AI模型訓練軟體 培養雲林科技人才
為解決人口老化與嚴重缺工問題，雲林縣長張麗善推動智慧科技彌平城鄉差距，促使農業轉型升級，昨天由副議長蘇俊豪牽線智泰科技公司，霸氣捐贈價值高達14億6560萬元，總計3664套「VisLab-AI圖像辨識軟體」給雲林縣內高中職及國中。
獲知捐贈意願後，張麗善縣長邀請雲科大、虎科大、環科大三所大學攜手合作，共同推廣雲林縣AI教育。張麗善昨天在縣府代表接受捐贈，由智泰科技公司董事長許志青捐贈總價值14億6560萬元，總數為3664套的「VisLab-AI圖像辨識軟體」，將資源挹注雲林縣科技教育。
蘇俊豪表示，智泰科技得知雲林對AI教育的重視後，便決定捐贈軟體並提供訓練課程，目前雲林是六都之外第一個獲智泰科技捐贈AI軟體的縣市，希望師生透過最新演算技術及介面，運用GPU學習與產業同步的AI科技，培育雲林AI應用人才。
許志青表示，VisLab是智泰科技團隊耗時數年自主開發的AI模型訓練套裝軟體，可應用於多項領域中；透過簡單且可視化的操作介面，讓不熟悉程式語言及AI資料庫的使用者能輕鬆使用，為產業永續傳承打下重要基石。接下來將舉辦「全國AI圖像辨識應用競賽」，希望學子發揮創意，一起以AI解決產業問題。
張麗善說，在智泰科技協助下，縣府結合縣內三所科技大學進行AI教育培訓，透過即將成立的智慧教育中心及縣內5所科技教育及自造中心，同把AI智慧教育向下扎根。期待透過智泰科技產官學合作，提供縣內高中職和國中學生AI教育課程，深耕科技教育。
教育處長邱孝文說，除了現已成立的5所科技中心，越港國小正籌設雲林縣第一所智慧教育中心，有人工智慧AI情境教室，期許雲林孩子乘著VisLab的AI套裝軟體的助力，成為未來國家的AI應用人才。
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