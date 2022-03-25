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台南農地3度查獲非法填土只罰39萬引非議 今移送檢調
台南歸仁區農地遭非法傾倒營建剩餘土石方案，農業局認定情節重大，地政局除表示3月17日加重處罰鍰 24 萬元外，也令地主停止違規行為，並限期 7 天內恢復原狀，今天地政局、農業局會同南市府相關機關主動至現場複勘，確認現地違規行為，雖然無再擴大，但也尚未恢復原狀，市長黃偉哲指示，立即移送檢調，強調對一再違規累犯決不寬貸。
地政局長陳淑美指出，台南市政府針對違反區域計畫法案件，訂有「台南 市政府辦理違反區域計畫法案件裁罰基準」，針對違規情節不同給予不 同裁罰，本案2020年曾對現場行為人開罰 6 萬元，而2021 年查獲時， 因地主自承僱人填土石方，地政局對地主第一次裁罰 9 萬元。
經日前再度查獲地主僱人填埋土方，因情節重大，再按裁罰準予加倍裁罰 24 萬元，今日會同農業局排定會勘追蹤後續情形，因現場尚未依裁罰通知如期恢復原狀，違規現況仍在，地政局已主動將相關事證移送檢調，加重遏止力道。
農業局補充，依照2021年 12月修正的「農業發展條例施行細則」第 2-1 條規定，對於農地填土認定更客觀明確，其填土土質應為適合種 植農作物之土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質。
農業局提醒，民眾如需在農地填土改良，應向農業局提出申請，經認定土方來源合格後才能進行，切勿自行填埋不合規定土石，將被移送地政局依區域計畫法裁罰。農地為不可再生的國家資源，為確保台南市農業生產環境完整，對於農地違規使用，台南市政府各機關仍持續聯手出擊，加強查核管理，地政局呼籲民眾，切勿以身試法，貪圖方便，因小失大。
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