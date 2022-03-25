國道客運統聯進駐大林驛站 嘉縣打造成為新亮點

國道客運統聯今天進駐嘉義縣大林驛站，大林驛站位在國道1號大林交流道下，進入大林鎮重要門戶所在，縣政府積極爭取中央經費挹注下，結合周邊景觀，重新打造成為新亮點。

大林驛站站體為鋼構加上輕便薄膜特色建築，配置售票空間、公廁、乘客停等空間，加上室外停靠月台、停車場、綠化及夜間照明等，設施齊全，且空間寬敞、明亮、通風。

工程去年12月16日完工後，縣府隨即邀國道客運業者針對雙方簽定使用契約、客運業者路線調整及進駐所需網路及必要設備籌設等前置作業會商及準備，近日取得使用執照，客運業者正式進駐使用，讓搭乘國道客運的乘客能夠有舒適、安全、優質停等空間。