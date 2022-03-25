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台南後壁新嘉里爭取10多年才興建「行沙橋」 今天謝土
台南市後壁區新嘉里爭取10多年才興建的「行沙橋」完工，100多名新嘉里民今天準備40多桌祭品謝土。里民感謝台南市議員張世賢聯繫何明德行善團、台南市政府配合闢建兩端引道完成。
行沙橋橫跨菁寮大排，何明德行善團興建，橋長43公尺、寬8公尺，工程費1300多萬元；兩側引道各長148公尺、寬6公尺，工程費近900萬元。
後壁區白沙屯里長張細雲說，他們爭設這座橋樑已10多年，但因為當地偏僻，政府經費有限，一直沒有結果。直到張世賢得知轉請何明德行善團協助，只經過一個月何明德行善團就同意協助興建。
張細雲說，這座橋樑完成後，原菁寮大排兩側農田不用再繞道通行，農民從事農作與農產運輸已大為便利；當地農地售價也立馬上漲，每分地至少漲數十萬元。
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