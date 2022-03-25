台南後壁新嘉里爭取10多年才興建「行沙橋」 今天謝土

台南市後壁區新嘉里爭取10多年才興建的「行沙橋」完工，100多名新嘉里民今天準備40多桌祭品謝土。里民感謝台南市議員張世賢聯繫何明德行善團、台南市政府配合闢建兩端引道完成。

行沙橋橫跨菁寮大排，何明德行善團興建，橋長43公尺、寬8公尺，工程費1300多萬元；兩側引道各長148公尺、寬6公尺，工程費近900萬元。

後壁區白沙屯里長張細雲說，他們爭設這座橋樑已10多年，但因為當地偏僻，政府經費有限，一直沒有結果。直到張世賢得知轉請何明德行善團協助，只經過一個月何明德行善團就同意協助興建。