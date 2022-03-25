苦守寒窯18年 全台僅存平原式發電廠迎接百年大翻新

濁水電廠號稱全台僅存的平原式發電廠，自大正10年完工至今已99年，18年前被列為縣定古蹟，但一直荒廢至今，直到台電編列1467萬8000元今日敲槌動工，預計365個日曆天完工，在電廠100周年時賦予重生契機。廠長劉演鎮說，18年前蓋新電廠時，因想保留舊電廠而未拆除，今終於有機會能將資源再利用，未來會由烏塗社區發展協會進行教育推廣。

劉演鎮表示，濁水電廠是大正10年由日本人興建，當年日本人將「深圳」的沙挖去「浮圳」，創造15.6公尺水位差，是全台僅存的平原式發電廠，極富教育意義。劉鎮演也說，雖整修對台電無效益，但基於地方公益性、企業社會責任，以及希望讓古蹟得到妥善保存和運用，決定出資1467萬8000元重整濁水電廠舊址，包含建築物結構補強、磚牆修復、屋頂隔音隔熱等。