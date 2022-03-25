聽新聞
test
0:00 / 0:00
苦守寒窯18年 全台僅存平原式發電廠迎接百年大翻新
濁水電廠號稱全台僅存的平原式發電廠，自大正10年完工至今已99年，18年前被列為縣定古蹟，但一直荒廢至今，直到台電編列1467萬8000元今日敲槌動工，預計365個日曆天完工，在電廠100周年時賦予重生契機。廠長劉演鎮說，18年前蓋新電廠時，因想保留舊電廠而未拆除，今終於有機會能將資源再利用，未來會由烏塗社區發展協會進行教育推廣。
劉演鎮表示，濁水電廠是大正10年由日本人興建，當年日本人將「深圳」的沙挖去「浮圳」，創造15.6公尺水位差，是全台僅存的平原式發電廠，極富教育意義。劉鎮演也說，雖整修對台電無效益，但基於地方公益性、企業社會責任，以及希望讓古蹟得到妥善保存和運用，決定出資1467萬8000元重整濁水電廠舊址，包含建築物結構補強、磚牆修復、屋頂隔音隔熱等。
烏塗村長兼發展協會理事長張翠屏表示，當年的濁水電廠是大家心中回憶，附近不僅有理容院、柑仔店，假日也會放電影。雖希望舊電廠繼續運作，但也體諒台電人員考量，舊電廠需2人手動操作，不如新電廠自動化方便。烏塗社區發展協會未來規劃帶領民生國小、淵明國中的學校進行實地教學，從小落實水資源教育，培養學生認識在地歷史，講出自己家鄉的故事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言