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苦守寒窯18年 全台僅存平原式發電廠迎接百年大翻新

聯合報 / 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
縣定古蹟濁水電廠今敲槌開工典禮，由廠長劉演鎮（左四）主持。記者黃于凡／攝影
縣定古蹟濁水電廠今敲槌開工典禮，由廠長劉演鎮（左四）主持。記者黃于凡／攝影

水電廠號稱全台僅存的平原式發電廠，自大正10年完工至今已99年，18年前被列為縣定古蹟，但一直荒廢至今，直到台電編列1467萬8000元今日敲槌動工，預計365個日曆天完工，在電廠100周年時賦予重生契機。廠長劉演鎮說，18年前蓋新電廠時，因想保留舊電廠而未拆除，今終於有機會能將資源再利用，未來會由烏塗社區發展協會進行教育推廣。

劉演鎮表示，濁水電廠是大正10年由日本人興建，當年日本人將「深圳」的沙挖去「浮圳」，創造15.6公尺水位差，是全台僅存的平原式發電廠，極富教育意義。劉鎮演也說，雖整修對台電無效益，但基於地方公益性、企業社會責任，以及希望讓古蹟得到妥善保存和運用，決定出資1467萬8000元重整濁水電廠舊址，包含建築物結構補強、磚牆修復、屋頂隔音隔熱等。

烏塗村長兼發展協會理事長張翠屏表示，當年的濁水電廠是大家心中回憶，附近不僅有理容院、柑仔店，假日也會放電影。雖希望舊電廠繼續運作，但也體諒台電人員考量，舊電廠需2人手動操作，不如新電廠自動化方便。烏塗社區發展協會未來規劃帶領民生國小、淵明國中的學校進行實地教學，從小落實水資源教育，培養學生認識在地歷史，講出自己家鄉的故事。

濁水發電廠自大正10年建立至今已將近百年，未來將朝向環境教育場域發展。記者黃于凡／攝影
濁水發電廠自大正10年建立至今已將近百年，未來將朝向環境教育場域發展。記者黃于凡／攝影
濁水電廠原由濁水溪供水，後來改由自來水公司配水。記者黃于凡／攝影
濁水電廠原由濁水溪供水，後來改由自來水公司配水。記者黃于凡／攝影
濁水電廠外牆為磚造，內部主承重牆是RC結構。記者黃于凡／攝影
濁水電廠外牆為磚造，內部主承重牆是RC結構。記者黃于凡／攝影
縣定古蹟濁水電廠運用15.6公尺的高低差進行發電，3台機組可發1500千瓦電，現已停用。記者黃于凡／攝影
縣定古蹟濁水電廠運用15.6公尺的高低差進行發電，3台機組可發1500千瓦電，現已停用。記者黃于凡／攝影

水電 台電 日本

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