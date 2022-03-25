無牌車亂停街頭 小心罰單找上門

嘉義市街頭常發現廢棄車輛及無牌車輛蹤跡，造成用路人不便更影響市容。市環保局去年接獲廢棄車輛通報電話826件中，273輛被認定是廢棄車輛移置，其他無掛牌車輛，都交由警方依據道交條例開單處罰。市警局交通隊副隊長江志慶表示，違規車輛開罰至少3600元起跳，民眾不要心存僥倖。

市環保局表示，有些民眾因為不清楚車輛報廢回收途徑，或習慣占車位、車道等原因，時常在街頭發現廢棄、無牌汽機車，造成用路人不便、影響交通及市容觀瞻。

環保局指出，依據「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」規定，廢棄車輛是指車體鏽蝕破損在外觀上明顯失去原效用的車輛，警察、環保機關接獲通報現場勘查認定後會在車體明顯處張貼限期車主自行清除通知單，屆期後無人清理則由環保機關移置至指定場所存放，再經公告1個月仍無人認領，由環保機關視為廢棄物處理。

市環保局去年接獲疑似廢棄車輛通報件數高達826件，現勘認定屬廢棄車輛並完成移置處理共273輛。環保局說明，主要原因是由於民眾看到無牌車輛就向環保局檢舉，但大多數未達廢棄車輛標準，甚至車體都還很新，這些車輛都會轉給警察機關依法處置。

從民眾檢舉案可見有不少無掛車牌汽機車違規在街頭，是不是將車牌卸下占用車位或違規停車這樣就不會接到罰單？