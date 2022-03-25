預售屋新制上路 台南裁罰錯誤登錄82件246萬元

預售屋新制去年7月1日上路，台南市政府展開聯合稽查，且對錯誤登錄案件祭出裁罰手段，目前已開罰82件共246萬元。

台南市政府地政局今天發新聞稿指出，去年7月1日上路的預售屋新制，目的是保護消費者權益，維護預售屋市場交易秩序，市府也展開聯合稽查，確認業者遵守規範。

另外，市府也對預售屋交易實價登錄（價格、面積登錄）嚴格篩選與查核，且祭出裁罰手段，避免消費者受到不實資訊影響而誤判行情，以維護市場正常交易。

地政局統計，目前台南市已陸續開出82件共新台幣246萬元的裁處書，未來將持續加強查核及裁罰作業。

台南市長黃偉哲說，新制施行逾半年，平均地權條例相關規範，預售屋違規行為並無改正機會，將直接裁罰。

台南市政府地政局長陳淑美表示，依平均地權條例及不動產經紀業管理條例規定，預售屋如有逾期申報或交易面積、價格申報不實，將按戶（棟）數裁處申報人3萬元至15萬元罰款，並會要求限期改正，否則將受到連續處罰，最重可處100萬元。