影／眼鏡蛇要進家門...母女勇抓蛇 春回大地小心蛇出沒

春回大地，冬眠結束的蛇出沒，嘉義縣政府農業處委託嘉義縣救援協會捕抓，從元月至今，共捕抓137尾蛇；六腳鄉台糖工廠村宿舍日前上演母女抓蛇記，黃姓女子膽大拿捕蛇夾夾要進家門1隻眼鏡蛇，母親帶2隻毛小孩在旁戒護，通知救援協會人員捕抓帶回。

黃姓女子說，正在等待觀看縣府線上疫情記者會，突然狗叫的淒厲，出去一看，有隻眼鏡蛇正在閒晃打開門，毛小孩一馬當先咬蛇尾一口大驚！她馬上叫毛小孩撤退，跑出去拿捕蛇夾子夾住。

黃女說，「眼鏡蛇跟我對看一眼，天啊！呆萌！」被眼鏡蛇嚇到的媽媽大吼大叫，還要拉住毛小孩，毛小孩圍著她手中夾的蛇，蹦蹦跳跳，搞得她好像「夾著蛇在招魂！」

她終於將蛇放進袋子，打119等待捕蜂捉蛇的委外人員帶走蛇，捕蛇人員說，蛇網好用，她相信機靈警戒的毛小孩！蛇很膽小，只要跟蛇保持距離，通報119通常半小時內，就會有專業人士來協助處理。