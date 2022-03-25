廢樹枝變木料免費送！台南市木料銀行明天受理「開戶」

台南市環保局成立木料銀行，將廢樹枝破碎成木料以促進資源循環再利用。3月26日起開放民眾「開戶（登記）」免費領用，當天上午9點15分在東區藏金閣舉辦「木料銀行開戶送」活動，完成開戶者免費送肉燥飯（送完為止），前100名還可免費領取10公斤裝木料一包。

環保局表示，每年果樹、公園、機關學校及行道樹均須修剪，台南市每年產生約1萬多公噸廢樹枝，以往都當成垃圾燒掉，在環保上有造成空汙問題，以及焚化爐量能吃緊下，可多出燒垃圾的空間，環保局著手將樹枝條破碎成約12公分大小，也規畫要再破碎成小於5公分，成為循環經濟不再是垃圾。

環保局說，破碎後的木料鋪設於土壤表面5至12公分，兼具美觀、保濕、抑制雜草及減少揚塵等作用，也可增加土壤有機質、調整酸鹼等。文化局、民間建築工地曾試用於抑制揚塵，反應頗佳。

對廢木料有興趣的各界，3月26日起均可在環保局網站（https://reurl.cc/EpNxo1）或至新營、北門、仁德及南化清潔隊填寫紙本資料，就能到上述清潔隊供料點領取載運。可以線上申請或「臨櫃」登記，預約數量後再前往領取。

環保局呼籲各機關、學校修剪樹木，務必將樹枝、落葉妥善分類，更不要夾雜垃圾，一方面提升廢木料品質，使用者也更安心。