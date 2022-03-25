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油價貴缺司機凍未條 嘉義公民營公車咬牙苦撐盼補貼

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣公車處負擔公共運輸任務，每年靠公路總局及縣府補貼，油錢漲不停，又缺司機，咬牙苦撐。圖／公車處提供
嘉義縣公車處負擔公共運輸任務，每年靠公路總局及縣府補貼，油錢漲不停，又缺司機，咬牙苦撐。圖／公車處提供

國際油價居高不下，民眾擔心客運票價恐將漲價，嘉義公車處及民營嘉義客運說，油價漲不停，加重經營成本負擔，加上勞基法一例一休、缺司機，公車為服務大眾，至今未調漲票價。也未減班、縮減路線，慘澹經營，亟盼公路總局盡快補貼票價，減輕負擔虧損。

嘉義縣公車處長楊志雄說，公車經營，油料成本占27%，去年油料成本較前年增加500萬元，今年新年過後又碰上俄烏戰爭，國際油價漲不停，公車處沒有電動公車，公車吃油，油錢不降，估計今年會再比去年增加1500萬元油料支出。

公車處目前經營36條路線，含嘉義市區路線，有80名司機，偏遠山區海邊載客率低，油價上漲，公車磨損養護，一例一休人事成本，加重經營成本，公車處肩負公眾運輸服務，為服務鄉親，不減少路線班次，未調漲票價。

公車處負擔公共運輸任務，每年靠公路總局及縣府補貼，楊志雄表示，除油錢漲不停，又缺司機，每周只能七休一，調派遊覽車部司機支援開公車，公車處咬牙苦撐，目前阿里山花季公車載客生意較好，公路總局研擬補貼公車票價。

嘉義客運說，嘉客經營35條路線，遍及嘉義縣、雲林及台南，只有公路總局補貼，行駛嘉縣市到高鐵站之間的ＢＲＴ公車，並無交通部補助，油價漲及一例一休人事成本，加重營運成本，亟待公路總局補貼。

立法院交通委員會日前邀交通部長王國材列席報告，並備質詢，由於油價漲不停，立委洪孟楷說，油價創7年新高，客運汽車業是否有可能導致票價上漲。王國材說，客運是用虧損補貼方式，若業者因為油價收入減少，導致虧損，就以補貼方式處理。

嘉義縣公車處負擔公共運輸任務，每年靠公路總局及縣府補貼，油錢漲不停，又缺司機，咬牙苦撐。圖／公車處提供
嘉義縣公車處負擔公共運輸任務，每年靠公路總局及縣府補貼，油錢漲不停，又缺司機，咬牙苦撐。圖／公車處提供

公車 油價 嘉義

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