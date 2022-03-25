拚台南第一條捷運！優先路網第1期藍線進度最快設11站

台南是六都唯一沒有捷運，在市府積極推動下，台南大眾捷運系統整體路網規畫報告已獲中央同意核備，其中優先路網第1期藍線進度最快，交通局表示，藍線最具指標意意義，目前調整為11站，可節省行車時間及車站經費，預計今年6月可完成綜合規劃期末報告，藍線環評完成公開徵求民眾意見，將加快進度完成報告提送中央審議。

交通局長王銘德表示，第一期藍線是本市具指標意義的捷運計畫，在期中報告階段依據行政院核定可行性研究報告指示，已完成檢討設置車站數，並經審查委員及與會單位一致決議車站數調整為11站，調整後原平均站距由620公尺變為762公尺，單趟行車時間主線可節省12％，支線可節省14％，有助藍線整體營運效率提升，且車站工程成本也減少約22％，有助提高計畫財務效益，目前藍線綜合規畫正如火如荼進行後續規畫工作，預計今年6月可完成期末報告，並將加速後續相關審查工作，以盡速提報中央審查。

11站規畫為「大橋站」、「中山南路站」、「中華二路站」、「兵仔市場站」、「平實站」、「南紡購物中心站」、「東門站」、「崇德路站」、「文化中心站」、「東門富農站」、「仁德站」。

王銘德指出，台南進度最快的第一期藍線已進入綜合規畫期末階段，同時環境影響評估說明書也完成公開徵求民眾意見的工作，其中民眾關心的議題多為規畫期程、站位設置、路網銜接與營運模式、高架橋墩對既有道路影響及機廠周遭噪音防護等，交通局已請規畫團隊妥善規劃並研議解決改善方案。

台南市捷運規劃優先路網日前終於獲行政院及交通部支持，並於3月22日核定台南捷運整體路網規畫，無疑為台南捷運建設注入強心針，交通局已著手趕辦藍線綜合規劃作業，目標請規劃團隊於今年6月前完成期末報告，並加速完成市府及議會審查程序後提送中央審議，以利捷運早日實現︒