快訊

國際新聞積陰德？ 台灣人為什麼要看外國的痛苦

app訂閱方案將可用來租iPhone 蘋果最快年底推新服務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拚台南第一條捷運！優先路網第1期藍線進度最快設11站

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捷運藍線環評完成公開徵求民眾意見。圖／台南市交通局提供
台南捷運藍線環評完成公開徵求民眾意見。圖／台南市交通局提供

台南是六都唯一沒有捷運，在市府積極推動下，台南大眾捷運系統整體路網規畫報告已獲中央同意核備，其中優先路網第1期藍線進度最快，交通局表示，藍線最具指標意意義，目前調整為11站，可節省行車時間及車站經費，預計今年6月可完成綜合規劃期末報告，藍線環評完成公開徵求民眾意見，將加快進度完成報告提送中央審議。

交通局長王銘德表示，第一期藍線是本市具指標意義的捷運計畫，在期中報告階段依據行政院核定可行性研究報告指示，已完成檢討設置車站數，並經審查委員及與會單位一致決議車站數調整為11站，調整後原平均站距由620公尺變為762公尺，單趟行車時間主線可節省12％，支線可節省14％，有助藍線整體營運效率提升，且車站工程成本也減少約22％，有助提高計畫財務效益，目前藍線綜合規畫正如火如荼進行後續規畫工作，預計今年6月可完成期末報告，並將加速後續相關審查工作，以盡速提報中央審查。

11站規畫為「大橋站」、「中山南路站」、「中華二路站」、「兵仔市場站」、「平實站」、「南紡購物中心站」、「東門站」、「崇德路站」、「文化中心站」、「東門富農站」、「仁德站」。

王銘德指出，台南進度最快的第一期藍線已進入綜合規畫期末階段，同時環境影響評估說明書也完成公開徵求民眾意見的工作，其中民眾關心的議題多為規畫期程、站位設置、路網銜接與營運模式、高架橋墩對既有道路影響及機廠周遭噪音防護等，交通局已請規畫團隊妥善規劃並研議解決改善方案。

台南市捷運規劃優先路網日前終於獲行政院及交通部支持，並於3月22日核定台南捷運整體路網規畫，無疑為台南捷運建設注入強心針，交通局已著手趕辦藍線綜合規劃作業，目標請規劃團隊於今年6月前完成期末報告，並加速完成市府及議會審查程序後提送中央審議，以利捷運早日實現︒

捷運 台南

延伸閱讀

與大甲斷層交錯 中捷藍線環評須補正再審

在疫情之下也能環遊世界 「數位藝術家Timo Helgert」讓臺北捷運車廂開出鮮花

兒童節禮物 新北熊猴森水樂園4月3日正式開放

AV女優搭捷運遭猥褻不起訴　米砂怒批檢查官「太噁心」後秒刪文

相關新聞

台南86校操場整建 今年陸續完工

台南市南區新興國小操場PU跑道整建工程完工，市長黃偉哲昨天視察時指出，今年獲中央專款補助6億元，推動86所學校操場整建工...

拚台南第一條捷運！優先路網第1期藍線進度最快設11站

台南是六都唯一沒有捷運，在市府積極推動下，台南大眾捷運系統整體路網規畫報告已獲中央同意核備，其中優先路網第1期藍線進度最...

在地心產業／從烘焙到研發果醬 母女國際賽奪金

熱愛烘焙的陳韻筠，與丈夫楊程超從創業到研發都「想做超越鳳梨酥的糕點」，兩人12年前返鄉開設雲林古坑「奶油巴士」烘焙屋，大...

市府爭取補助 嘉市擬修共和街木屋 看法分歧

嘉義市共和街日治木造屋本月12日大火，7戶付之一炬，雖是私人建物，市府文化局考量屬林業文化記憶空間，爭取中央的老建築活化...

薪傳獎神轎永川師 故居掛牌

台南市政府昨天在神農街薪傳獎得主王永川的故居舉行掛牌儀式，由市長黃偉哲掛上紀念牌，黃偉哲說，王永川是台灣神轎製作代表人物...

黑水虻吃廚餘 淵明研發模型獲獎

雲林縣淵明國中有30班、900多名師生，每天學校午餐廚餘量驚人，師生思考如何去化廚餘，結合生物實驗及家政技藝，研發利用黑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。