華山基金會斗六站成立18年 感恩茶會伴孤老回憶童年

華山基金會在斗六市成立愛心天使站，至今18年已服務276位失能失智失依長輩，昨天在斗六市受天宮舉辦建站18週年「愛回憶 憶起老」感恩茶會，邀請斗六市長林聖爵、雲林縣社會處長林文志、斗六市代表會副主席黃尤美、受天宮主委郭淵智及長期支持的善士、義工們及10多位長輩們一起同樂。

斗六市長林聖爵表示，感謝華山基金會長期用心關懷長者，也很高興能到場與長輩們一起同樂。接下來活動就由幼兒園小朋友帶來的勁歌熱舞展開，現場阿公阿嬤直呼好可愛，跟我的孫子一樣可愛。

現場熱心義工們藉著折氣球與長輩、小朋友互動，透過折氣球活動，不僅能促進手指靈活度，也能讓長輩回憶兒時玩氣球樂趣。現場折出愛的小蘋果，意味來賓為長輩帶來平平安安的祝福，也藉此活動希望招募更多志同道合的人加入華山愛老人行列。