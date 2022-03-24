斗南鎮農會預算遭凍結 恐無法收購一期契作稻米

斗南鎮農會因110年結算報告未獲代表大會審查通過，導致無法提撥去年盈餘使用，包括稻米收購、農藥補助等業務難以執行，昨天緊急召開業務說明會向農民表達困境，並也設法再與代表大會溝通，期能早日解套，縣府也表示，為讓會務正常運作 ，避免影響農民權益，必要時不排除依農會法撤銷代表大會決議。

斗南鎮農會結算與預算本月十四日遭凍結，理事兼會員代表葉明文表示，主要是因為農會送審的預算書，有些項目範圍大，明細和資金使用細項又沒列清楚，恐有浮報疑慮，也難以逐一審，所以希望農會能重修預算書再送審。

農會會計主任徐淑惠表示，農會不適用政府的會計形式，所以才採用商業會計，主要因為農機具故障時間不定，維修費用龐大，經費編定若無彈性，須用錢時恐沒錢可用，況且款項較大的開銷，依採購法會先送理監事會審檢，最後才送代表大會同意，本就不需再多開一次代表大會審預算。

總幹事張燕容表示，結算及預算沒通過，使62%的農會推廣補助費用無法動用，影響甚鉅，包含收購稻米及馬鈴薯、蔬果運銷補貼、酪農乳牛熱疫苗、食農及友善耕作推廣計畫都無法進行，尤其斗南食物日食農教育計畫已打出名氣，若無配合款，未來恐就無法續辦。

張燕容說，對於急迫性、窒礙難行的部分雖可提臨時會議討論，但議程冗長，尤其最近烏俄戰爭黃小玉價格狂飆，斗南農會是全台唯二經營肥料事業的農會，玉米價格暴漲，等議程審完都不知道漲到哪裡去了。

農民周厚民等人也說，購買農藥肥料農會都有補助，一旦經費凍結，將加重農民成本負擔，希望預算早日解凍。糧食場長張耀裕也說，預算未通過也影響融資，使農會無法購買稻種、支付秧苗場費用，眼看二期越光米稻作即將播種，若信用部無法融資，將無法支付貨款，嚴重影響產銷。

縣府農業處科長高建平表示，依農業法會員大會雖為最高權力機構，但仍須以農會公益性、社會責任為主要考量，若斗南農會問題遲未解決，必要時不排除撤銷決議。