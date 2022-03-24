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結合垃圾車宣導 「別讓龍龍生氣氣」消防宣導車有梗

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
清明連假近，台南市消防局麻豆分隊的「別讓龍龍生氣氣」消防宣導車有梗。圖／消防局提供
清明連假近，台南市消防局麻豆分隊的「別讓龍龍生氣氣」消防宣導車有梗。圖／消防局提供

清明連假近，為減少掃墓衍生火警，台南市消防局麻豆分隊發揮創意完成「別讓龍龍生氣氣」宣導車，今跟隨垃圾車利用廣播及電視牆防火宣導，另類宣導出奇招，不少鄉親會心一笑，順勢達到宣導效果。

為讓消防安全觀念深植，麻豆分隊經環保局協助，安排麻豆區垃圾車清運人潮聚集時段，由消防局第二大隊長丁春能、麻豆區長柳世雄、麻豆消防分隊張廖鼎鈞、麻豆義消分隊長郭宏政及麻豆婦宣分隊長林美錦帶領相關人員，搭配宣導車跟隨垃圾車行駛挨家挨戶利用廣播及電視牆進行防火宣導。

不少鄉親看到利用妝扮俏皮的消防噴水龍玩偶，搭配Q版市長及標語布條，結合廣播、電視牆播放影片宣導都紛紛停下腳步，獲悉後莞爾不已，直說這樣消防宣導跳脫傳統教條宣導，有用又有趣。

消防局也提醒鄉親，掃墓祭祖請配合防火「四不二記得」政策；包括不亂燒雜草、不燃放爆竹、冥紙不飛揚、菸蒂不亂丟、記得滅餘燼、記得把垃圾帶走，傳達「紙錢集中焚燒」等概念，讓清明防火常識深植民心，提高民眾防火警覺。

清明連假近，台南市消防局麻豆分隊的「別讓龍龍生氣氣」消防宣導車有梗。圖／消防局提供
清明連假近，台南市消防局麻豆分隊的「別讓龍龍生氣氣」消防宣導車有梗。圖／消防局提供

垃圾車

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