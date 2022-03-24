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學甲小麥文化節周六登場 小麥田風情吸睛

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
學甲農會小麥節推出多項農產優惠好康。記者謝進盛／攝影
學甲農會小麥節推出多項農產優惠好康。記者謝進盛／攝影

2022年台南學甲小麥產業文化節活動暨農特產品展售會，本周六、日在學甲光華里小麥田開幕，現場有小麥文創注連繩DIY製作及農特產品展售特惠，邀請各地遊客來學甲體驗特殊小麥風情。

學甲農會今開記者會說明活動，農會總幹事李曉軍、常務監事曾啟旺說，學甲小麥種植面積今年銳減，只剩種植「台中選二號」非基因改造小麥60多公頃，經檢驗無農藥殘留，而農會研發小麥醋，農會並和農民契作黑豆8公頃，都有產銷履歷認證，以1公斤45元契作，產製青仁黑豆、醬油和黑豆醋。農業局農會輔導科長王仁志也出席肯定農會用心。

李曉軍指出，小麥醋、黑豆醋走養生路線產品，稀釋後就能飲用，受市場歡迎，農會研發加工產品才能提高農產附加價值。

因應小麥節登場，農會也推出優惠回饋消費者，小麥醋、黑豆醋單瓶180元黑豆醋，任選2瓶優惠價300元，青仁黑豆一包100元，2包特價150元，諾麗果原汁每瓶原價600特價500元、諾麗果粉原價320元，特價300元，消費者可把握機會選購。

學甲地區小麥節採收進入尾聲，別有田間特色。記者謝進盛／攝影
學甲地區小麥節採收進入尾聲，別有田間特色。記者謝進盛／攝影
2022年台南學甲小麥產業文化節活動暨農特產品展售會，26、27日將登場，農會總幹事李曉軍（右起）、常務監事曾啟旺、農業局農會輔導科長王仁志，邀遊客來體驗小麥風情。記者謝進盛／攝影
2022年台南學甲小麥產業文化節活動暨農特產品展售會，26、27日將登場，農會總幹事李曉軍（右起）、常務監事曾啟旺、農業局農會輔導科長王仁志，邀遊客來體驗小麥風情。記者謝進盛／攝影

小麥 農會 產銷履歷

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