學甲小麥文化節周六登場 小麥田風情吸睛

2022年台南學甲小麥產業文化節活動暨農特產品展售會，本周六、日在學甲光華里小麥田開幕，現場有小麥文創注連繩DIY製作及農特產品展售特惠，邀請各地遊客來學甲體驗特殊小麥風情。

學甲農會今開記者會說明活動，農會總幹事李曉軍、常務監事曾啟旺說，學甲小麥種植面積今年銳減，只剩種植「台中選二號」非基因改造小麥60多公頃，經檢驗無農藥殘留，而農會研發小麥醋，農會並和農民契作黑豆8公頃，都有產銷履歷認證，以1公斤45元契作，產製青仁黑豆、醬油和黑豆醋。農業局農會輔導科長王仁志也出席肯定農會用心。

李曉軍指出，小麥醋、黑豆醋走養生路線產品，稀釋後就能飲用，受市場歡迎，農會研發加工產品才能提高農產附加價值。