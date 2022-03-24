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嘉市府爭取7戶日治木造屋重建經費 屋主傾向先釐清火災責任
嘉義市共和街一排日治木造屋12日大火，7戶付之一炬，雖屬私人建物，文化局考量屬林業文化記憶空間，爭取中央老建築活化再利用計畫供申請，口頭獲同意，申請有望補助修繕經費5成；但有居民說屋內結構垮掉「看到都搖頭」，應需先評估能否修復，待火調報告釐清責任，再決定下一步。
據了解，嘉市消防局從倒塌、碳化等情況研判，重建火場，初步懷疑恐從110號或108兩戶天花板起火，預計4月開火災鑑定委員會。
承租經營玉山旅社的余國信說，已協助轉達申請補助訊息，多數住戶盼待火災鑑定出爐，他也還未清理，希望保全證據，對於重建則樂觀其成。
新高柑仔店負責人高基榮表示，屋主傾向可能不重建，希望先釐清火災責任。
「修復沒那麼簡單」，黃姓住戶指出，看過屋內都搖頭，2樓以上全坍塌，結構應已不太穩，自己房間像被炸過剩灰燼，飾品都燒得融化；並非有筆經費補助就能修，要先評估、才能談修復，現階段等鑑定報告出爐再談後續。
文化局表示，此路段連結北門驛、檜意森活村，擁豐富林業文化記憶，協助找重建經費來源，雖房屋無文資身分，適用文化部的老建築活化再利用計畫，不過計畫2月停止受理，經聯繫中央，初步獲同意開放專案申請，居民需要會盡力協助爭取。
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