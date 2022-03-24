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台南市圖新總館備好禮 迎百萬人次訪客

中央社 / 台南24日電

台南市立圖書館新總館去年1月2日開幕啟用，預計今年4月將迎來入館第100萬人次，館方準備價值超過新台幣1萬元的好禮，要贈送給第100萬名入館者，鼓勵市民多閱讀。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，市圖新總館啟用至今，不只閱讀空間廣受民眾喜愛，豐富多元的推廣活動和親切便利的讀者服務，都獲得許多好評，入館人次即將突破100萬，市府準備了電子紙閱讀器，搭配圖書館吉祥物蛙寶手偶及咖啡禮盒，要贈送給第100萬名入館民眾。

台南市文化局指出，除了實體禮物之外，第100萬名幸運兒還可獲得館方特別準備的「專屬VIP DAY」待遇，包括1個月內獨享專屬討論室，不用預約隨到隨用；還有客製化導覽，可以一探圖書館24小時取還書機的作業流程、消失的5樓空間或至戶外露臺遠眺，都是一般民眾無法輕易窺探的神祕空間。

台南市文化局指出，第100萬人次的前10名與後10名入館民眾，也可獲得精美小禮物，與市圖一同歡慶百萬入館人次。

台南市文化局指出，市立圖書館新總館啟用後，有效帶動全市整體閱讀力提升，讓台南市去年整體閱讀力表現居六都第二，未來市圖也會持續強化各項服務，盼讓更多市民在舒適的氛圍下享受閱讀，品味生活。

台南 圖書館 文化局

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