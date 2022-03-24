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嘉縣清潔隊員受傷率高全國1倍 垃圾車加裝安全設備

中央社 / 嘉義縣24日電

嘉縣清潔隊員受傷率高出全國1倍，環保局近日補助各鄉鎮在垃圾車資源回收車加裝安全護欄及掛勾保障執勤安全；並呼籲民眾，不要用遠投方式丟垃圾、回收品，避免傷及清潔隊員。

嘉義縣環保局廢棄物管理科長顏瑞瑩今天接受中央社記者訪問表示，據環保署統計，民國109到110年全國清潔隊員受傷率平均為1.2%，但嘉義縣清潔隊員受傷比率卻高達2.4%，整整比全國平均高1倍。

顏瑞瑩說，縣長翁章梁因此指示環保局籌措經費新台幣130萬元，補助各鄉鎮市公所垃圾車後隨車人員站板加裝安全護欄，資源回收車廂內加裝掛勾及安全帶，保障執勤時安全。

顏瑞瑩指出，各公所的垃圾車與資源回收車已陸續加裝安全設備，另外，阿里山鄉與大埔鄉屬於定點收垃圾與回收物品，不需沿途收垃圾，就沒有補助安裝。

由於外縣市曾發生民眾丟垃圾、回收物品時誤傷清潔隊員情形，顏瑞瑩呼籲民眾，不要用遠投的方式丟垃圾、回收物品，大家一起保護清潔隊員的安全。

垃圾車 資源回收 嘉義

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