嘉縣清潔隊員受傷率高全國1倍 垃圾車加裝安全設備
嘉縣清潔隊員受傷率高出全國1倍，環保局近日補助各鄉鎮在垃圾車、資源回收車加裝安全護欄及掛勾保障執勤安全；並呼籲民眾，不要用遠投方式丟垃圾、回收品，避免傷及清潔隊員。
嘉義縣環保局廢棄物管理科長顏瑞瑩今天接受中央社記者訪問表示，據環保署統計，民國109到110年全國清潔隊員受傷率平均為1.2%，但嘉義縣清潔隊員受傷比率卻高達2.4%，整整比全國平均高1倍。
顏瑞瑩說，縣長翁章梁因此指示環保局籌措經費新台幣130萬元，補助各鄉鎮市公所垃圾車後隨車人員站板加裝安全護欄，資源回收車廂內加裝掛勾及安全帶，保障執勤時安全。
顏瑞瑩指出，各公所的垃圾車與資源回收車已陸續加裝安全設備，另外，阿里山鄉與大埔鄉屬於定點收垃圾與回收物品，不需沿途收垃圾，就沒有補助安裝。
由於外縣市曾發生民眾丟垃圾、回收物品時誤傷清潔隊員情形，顏瑞瑩呼籲民眾，不要用遠投的方式丟垃圾、回收物品，大家一起保護清潔隊員的安全。
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