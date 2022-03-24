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自來水管破裂損路面 台南六甲65戶暫停水

中央社 / 台南24日電

台南市六甲區曾文街一處自來水管線今天上午出現破管情形，導致道路毀損約10公尺，台灣自來水公司隨即派員前往搶修，判斷破管原因為管線老舊，影響65戶暫時停水

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，自來水公司麻豆服務所上午10時30分左右接獲民眾通報，指稱在六甲區曾文街48號前道路裂開，且一直有水流出，自來水公司派員前往開挖查明，發現是約於民國83年埋設的150mm PVCP管破管所致，隨即展開換管搶修工程。

台南市工務局指出，工程預計於下午5時完成修復，並澆灌CLSM舖上鐵板、做好交維、警示燈，明天上午完成道路鋪設，開放通車。

自來水公司麻豆所指出，自來水公司針對管線漏水頻繁路段，都有逐年辦理管線汰換工程，今年配合六甲區公所路平改善，目前正在辦理自強路及中正路80巷管線汰換工程，儘量降低破管漏水率，提升供水品質。

台南 漏水 停水

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