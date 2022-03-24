台南市表掦332位模範兒童 黃偉哲宣布今年有冷氣吹了

台南市模範兒童表揚大會今天在慈濟高中活動中心舉行，市長黃偉哲頒獎表揚全市213校332名模範兒童並合影留念，肯黃偉哲肯定得獎同學表現，每個獲頒表揚同學，都是在學業、或五育各方面表現相當優秀，希望藉這個機會被他人被看見、成為楷模，也希望每個獲獎同學往後能盡力，用自己的方式，讓台南市變得更美好。

同時在兒童節前夕，跟市民分享就任以來為兒童打造的教育政策績效。在充實教育設備上，爭取29億投入「班班有冷氣」如期如質完工，今年起學童就有冷氣吹了。投入4.4億元興建「偏鄉中央廚房工程」已於2月底前全數發包，預計111學年度開始，偏遠學校的午餐也將變得更加營養與美味；2.04億元打造校校有特色創意兒童遊戲場。

在培養學生軟實力方面，台南以「校校雙語」為目標，首創全國成立「雙語輔導團」，推動「雙語學校倍增計畫」，也積極透過課程活動深化本土教育；因應「生生用平板」計畫，率先全國成立「數位學習推動辦公室」及「數位學習輔導團」，全力推動「課中差異化教學」成為全國典範；另外，已建置K-12閱讀平台(布可星球及布可小星球)，經過學術單位研究，能大幅提升學生閱讀素養。

教育局長鄭新輝表示，每位模範兒童獲獎都是實至名歸。中西區成功國小黃晟軒在語文、數理、運動及獨立研究方面表現優異，還樂於助人，帶領同學共同完成學習任務；善化區大成國小楊意訢，不因聽覺障礙而掩蓋光芒，在特殊教育學生才藝比賽獲獎，更獲選2021總統教育獎台南市國小組特優；東區崇明國小何靖縢動靜皆備，於閩南語演說及台灣觀鳥馬拉松大賽都有卓越成績，努力不懈的學習精神足堪楷模。