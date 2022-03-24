逾25組人搶標「最貴的貴金屬」鈀金 355萬元得標

雲林地檢署103年偵辦毒品案件，查扣到作為毒品煉製催化劑的鈀金；最近因烏俄戰爭，鈀金比黃金還貴，檢方委託行政執行署嘉義分署今天拍賣，逾25組人搶標，最後以355萬元拍出。

雲林地檢署在103年偵辦毒品案件，查扣一批用於催化煉製毒品的原料氯化鈀，雲林地檢署委託行政執行署嘉義分署拍賣總重約4174公克的鈀金塊及鈀金尾渣，今天舉行拍賣，拍定金額都將入國庫。

行政執行署嘉義分署主任行政執行官穆治平接受媒體聯訪時表示，鈀金產地在烏克蘭，近日因烏俄戰爭，鈀金價格節節攀升，經查訪市場價格，今天所拍賣的鈀金總價逾新台幣370萬元，而行政執行署設定拍賣底標訂在新台幣300萬元。

由於底標低於目前市價，鈀金拍賣會上吸引超過25組買家、現場超過50人；拍賣會場上，出價聲此起彼落，經過一番競標後，由來自雲林縣的葉姓男子以355萬元得標。

葉姓男子說，朋友是從事金飾業，他只是代為投標，對於拍定的價錢仍在友人的預算內。