台南做大轎祖師爺 「永川大轎」王永川名人故居今掛牌

薪傳獎得主、台南做大轎祖師爺王平川，台南市政府今天上午在神農街王永川故居舉行掛牌儀式，由台南市長黃偉哲為王平川故居掛上紀念牌，感謝永川師畢生為台南神轎製作技藝的傳承作出無可比擬的貢獻，也相信後繼的藝師們能承先啟後，為台南傳統工藝再造巔峰。

列名台南市技術類歷史名人的王永川1932出生2020去世，享年88歲，父親王西海為從事頂下桌的木工師父，他在父親的耳濡目染下，跟著研究，進而練出好手藝，1967年創立「永川工藝社」，承製廟宇神壇神明乘轎，以及頂下桌、佛椅、九龍匾、公案桌等各類客製化宗教器物。其獨門神轎製作技術，純用榫卯、不用釘合，鑿花精美雅緻，每頂神轎有如藝術品般精緻，深具民間工藝價值及薪傳意義。

文化局表示，王永川和「永川大轎」於1970年代，已在道教廟宇及南部工藝界打出名號。永川工藝社出品的「永川大轎」品牌名號隨著作品流傳而全台廣知，如今傳承到第三代，王永川桃李天下、育徒無數，目前府城製作神轎師傅多出自永川師門下，可說是台南做大轎的祖師爺。

王永川的精湛手藝與榫卯木作接合的知識技術，在2009年獲青商總會頒贈第15屆全球中華文化藝術傳統工藝類薪傳獎。2010年由臺南市政府循文化資產登錄程序，依「文化資產保存法」將其登錄為傳統藝術「神轎製作」保存者，實至名歸為工藝界國寶級人物。

黃偉哲表示，王永川是臺灣神轎製作代表人物，「永川大轎」現已成為台灣神轎重要品牌，非常感謝永川師畢生為台南神轎製作技藝的傳承作出無可比擬的貢獻，也相信後繼的藝師們能承先啟後，為台南傳統工藝再造巔峰。