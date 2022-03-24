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六甲自來水管爆裂 預計下午換管搶修完成

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
疑連日來地震頻繁，台南六甲自來水管爆裂 ，預計下午換管搶修完成。圖 ／台南市政府工務局提供
疑連日來地震頻繁，台南六甲自來水管爆裂 ，預計下午換管搶修完成。圖 ／台南市政府工務局提供

台南市六甲區曾文街今上午突發生自來水管破裂，大量滲水冒出引起民眾驚慌，經自來水公司緊急搶修，預計下午5點完成，初步調查，疑近日連續地震釀災，將持續釐清。

台南市政府工務局說，自來水公司麻豆營運所是今上午10點半接獲六甲區曾文街住戶通知，住家前水管破裂，道路都裂開一直流水出來。水公司人員上午11點趕到，緊急開挖查明，查出是約民國83年埋設的150mm pvcp管破管所致，隨即換管搶修工程，約有65戶人家緊急停水中。

工務局說，經與水公司確認，可在今下午5點完成修復，並澆灌CLSM舖上鐵板、做好交維、警示燈，明上午完成道路鋪設，開放通車。

自來水麻豆所表示，自來水公司針對管線漏水頻繁路段，都有逐年辦理管線汰換工程。今年配合六甲區公所路平改善，正辦理自強路及中正路80巷管線汰換工程，降低破管漏水率，施工不便，籲請鄉親體諒。

疑連日來地震頻繁，台南六甲自來水管爆裂 ，預計下午換管搶修完成。圖 ／台南市政府工務局提供
疑連日來地震頻繁，台南六甲自來水管爆裂 ，預計下午換管搶修完成。圖 ／台南市政府工務局提供

漏水 台南 曾文

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