六甲自來水管爆裂 預計下午換管搶修完成

台南市六甲區曾文街今上午突發生自來水管破裂，大量滲水冒出引起民眾驚慌，經自來水公司緊急搶修，預計下午5點完成，初步調查，疑近日連續地震釀災，將持續釐清。

台南市政府工務局說，自來水公司麻豆營運所是今上午10點半接獲六甲區曾文街住戶通知，住家前水管破裂，道路都裂開一直流水出來。水公司人員上午11點趕到，緊急開挖查明，查出是約民國83年埋設的150mm pvcp管破管所致，隨即換管搶修工程，約有65戶人家緊急停水中。

工務局說，經與水公司確認，可在今下午5點完成修復，並澆灌CLSM舖上鐵板、做好交維、警示燈，明上午完成道路鋪設，開放通車。