民調台南交通最需改善 市府：5成9滿意不足部分會加強

針對台南市民調中市民認為交通塞車極需改善，市府回應有5成9民眾滿意台南交通改善一事，市府團隊在解決交通問題積極努力。市長黃偉哲不斷要求團隊，好還要更好，不足的地方也要儘快修正趕上市民期待，特別是在世界各大城市都面臨的交通壅塞方面，必須了解用路人的需求，才能規劃出最有效率的交通政策。

市府表示，台南市受限於古都市區道路狹窄錯綜、道路工程開挖時常遇歷史遺構而延遲開闢等現實困境，推動交通建設不易。對此台南市政府導入智慧科技強化交通路網、號誌控制及停車管理，並持續新闢道路串聯各樞紐區，多管齊下改善壅塞，給市民及用路人更順暢的交通。

台南市交通局目前已完成中西區路網智慧動態號誌系統，改善14條市區易壅塞路段，平日尖峰通過幹道所需平均時間可節省10.4%、假日17.7%；另外，去年8月起針對永康、大灣、仁德與新市交流道聯外道路，及中西區健康路及大同路等6條路廊，執行周期延長、左轉優化、智慧交控、警力疏導等四大策略，尖峰時段平均時速改善11%，改善逾12萬輛汽、機車通勤族用路環境。

在主要聯外運輸樞紐部分，台南市政府與高速公路局南區養護工程分局合作，整合高速公路匝道儀控及平面道路號誌系統紓解車流，交流道區域週邊道路平均速率改善約10-20%；北外環道未來完工後，從安平到南科只需要15分鐘。另外，正在興建的安平跨港大橋，預計2025年底完工，搭配台61線南延曾文溪大橋完工，可加速曾文溪南北岸的整合。

大眾關心的捷運，藍線已從可行性研究進展到綜合規劃環評階段，連接歸仁到關廟的藍沿線、紅線仁德段到台南市區的部分也進展到可行性研究期末階段。每一條捷運路線都從紙上討論進入到成案審議的階段，動土階段指日可待。

除了解決市區交通壅塞，在偏鄉推動小黃公車，3年來共開闢12條小黃公車路線，此外，也發展溪北到高鐵、麻豆到府城等快捷路線。