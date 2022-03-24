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台南養殖進入魚苗放養季 動保處提供健檢助篩選

中央社 / 台南24日電

近日進入台南養殖漁業放養新一季魚（蝦）苗時期，台南市動物防疫保護處提供免費生物餌料及魚（蝦）苗購入前健康檢查，盼協助漁民篩選優質魚苗，避免不必要經濟損失。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，隨著春季來臨，到了漁民們放養新一季魚（蝦）苗時期，希望漁民可多利用動保處提供的各項檢查服務，動保處也建議魚苗放養前的注意事項。

農業局長李建裕表示，漁民看苗時應注意魚群健康狀況，包括體色、泳姿、活力、攝食狀況及魚群整體表現；魚苗購入前應先「對水」，包含水溫及鹽度等，買方最好能將魚苗攜回10至20隻，先行於魚塭試養2至3天，確保魚苗適應水生環境。

李建裕指出，動保處提供魚苗健康檢查服務，包括病毒性疾病篩檢（石斑魚苗虹彩病毒及神經壞死病毒快篩檢驗）及鰓絲、鰭及體表寄生蟲檢查，檢查結果可幫助漁民朋友作為健康魚苗購入前的參考。

他說，在季節交替之際，是寄生蟲疾病好發時期，尤其半淡鹹水養殖魚易感染卵圓鞭毛蟲、海水白點蟲、指環蟲等，並且常伴隨海水車輪蟲感染，養殖業者應持續監控魚隻攝食及浮游變化情形，如有異狀應儘速送驗，切勿自行胡亂投藥，儘速確診並對症下藥，避免不必要經濟損失。

漁民 台南 健康檢查

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