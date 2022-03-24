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台南「永川大轎」開拓者 王永川故居掛牌

中央社 / 台南24日電

台南市長黃偉哲今天在中西區神農街為王永川故居掛牌。王永川是台南市第29位歷史名人，堪稱是台南做大轎的祖師爺，也是著名「永川大轎」開拓者，2020年去世。

黃偉哲今天在王永川故居掛牌時指出，王永川是「永川大轎」的開拓者，「永川大轎」在宗教及工藝上的意義重大，如今已是台灣神轎重要品牌，傳承藝師們承先啟後，為台南傳統工藝再造巔峰。

台南市政府發布新聞稿指出，王永川名列台南市技術類歷史名人（1932-2020），父親王西海是從事頂下桌的木工師父，王永川耳濡目染下研究練出好手藝，1967年創立「永川工藝社」，承製廟宇神壇神明乘轎、頂下桌、佛椅、九龍匾、公案桌等客製化宗教器物。

王永川擁有獨門神轎製作技術，純用榫卯、不用釘合，鑿花精美雅緻，每頂神轎有如藝術品般精緻，深具民間工藝價值及薪傳意義。

1970年代，王永川和「永川大轎」已在道教廟宇及南部工藝界打出名號，永川工藝社出品的「永川大轎」品牌名號，隨著作品流傳而廣知人為，目前傳承至第3代，府城製作神轎師傅多出自王永川門下，堪稱是台南做大轎的祖師爺。

王永川手藝精湛，榫卯木作接合知識技術驚人，2009年獲青商總會頒贈第15屆全球中華文化藝術傳統工藝類薪傳獎，2010年台南市政府循文化資產登錄程序，依「文化資產保存法」登錄為傳統藝術「神轎製作」保存者。

台南市歷史名人分為藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術共8大類，目前計列234人，王永川故居是台南市第29處掛牌的故居。

台南 神轎

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