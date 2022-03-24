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比黃金貴的「鈀金」 嘉義分署拍賣會355萬元賣出

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
3塊鈀金。記者李宗祐／攝影
3塊鈀金。記者李宗祐／攝影

行政執行署嘉義分署今天上午進行全台首度鈀金拍賣會，參與競標民眾擠滿嘉義分署拍賣室，最後以355萬元高價賣出，來自雲林縣的葉先生拍定後，立即以現金付清，他表示，只是替友人投標，朋友是從事金飾業，對於拍定的價錢仍在友人的預算內，順利得標。

執行官穆治平表示，拍賣的鈀金是三塊已經提煉過的鈀金塊（含袋總重1609公克）及鈀金尾渣（含袋重2565公克），是日前雲林地檢署毒品案中的扣押物；今天有超過25組50多位民眾參與競標，最後順利拍定，拍定金額都將入國庫。

主持拍賣會的執行官洪國棠表示，依目前行情，這批鈀金市價至少370萬元以上。

今天雖然雨勢不斷，上午仍吸引競標民眾前來鈀金拍賣會場，10時開始進行拍賣，底價公布300萬起標，每喊一次以5萬為底增加，經過一番競標，最後由編號9號的葉先生以355萬元得標，另外需支付鑑價費6萬7200元。

拍定人葉先生付清拍賣價後將鈀金帶走。記者李宗祐／攝影
拍定人葉先生付清拍賣價後將鈀金帶走。記者李宗祐／攝影
拍賣會場上十分熱絡。記者李宗祐／攝影
拍賣會場上十分熱絡。記者李宗祐／攝影
鈀金及鈀金尾渣一併拍賣。記者李宗祐／攝影
鈀金及鈀金尾渣一併拍賣。記者李宗祐／攝影
執行官穆治平（左）將鈀金交給拍定人葉先生。記者李宗祐／攝影
執行官穆治平（左）將鈀金交給拍定人葉先生。記者李宗祐／攝影
編號9號競標人葉先生。記者李宗祐／攝影
編號9號競標人葉先生。記者李宗祐／攝影

拍賣會 嘉義 雲林

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