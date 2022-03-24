中央補助6億 台南86所學校操場PU跑道整建年底可完工

台南市長黃偉哲今天視察新興國小操場PU跑道整建工程完工情形時表示，上任以來到今年底將陸續完成148校的整建工程，創歷年來之最。尤其這次共爭取86所學校的整建工程經費，總共獲中央補助了6億，中央補助各縣市裡面最多的就是台南市，非常感謝大家的努力。

黃偉哲表示，操場是學生課間及課餘的重要活動空間，而各校操場待整修之數量及需求經費龐大，2019年起即陸續盤點學校操場使用現況及需求，積極偕同多位民代向中央爭取經費補助，2019年爭取9校、2020年23校、2021年30校，逐步優化南市各校操場。

黃偉哲說，南區的新興國小即將於3月26日迎接該校58周年校慶，在校慶前夕，校園內的跑道工程也已經完工，原本有7個跑道現在變6個跑道，這樣轉彎就不會轉那麼大，那這些東西都看見了校長治校的用心。以及中央與地方各單位的幫忙，南市府會持續努力推動，讓學生與社區民眾能共享優質的運動空間。

教育局說，台南市這次共爭取86所學校的整建工程經費，總共獲中央補助了6億，預計於今年底將可陸續完工，累積4年將完成148校操場整建工程，提供學生與社區居民，優質的運動場地及學習空間。

新興國小校長李俊興表示，該校也全力推動校園太陽能光電設施，盤點目前校園內可搭建的光電設施空間，包含校舍屋頂、風雨球場、車棚及遊戲場等處，總施作面積可達3890平方公尺，預計4月底可全面完工，不僅每年可支援台電發出885.7Kwp的電力，且屋頂型太陽光電及地面型光電球場每年的回饋金也有18萬元，可用來充實教學設備，也解決老舊校舍屋頂漏水的問題，且光電球場也讓學生免受天候影響，隨時可在節能又減碳的優質環境下運動與學習。

教育局表示，台南市積極推動綠能政策下，配合行政院「班班有冷氣、校校會發電」政策，目前台南市所屬學校，已有90校設置光電球場，光電車棚也有48座，透過公私協力，共創校園友善的運動及停車空間，廠商提供的發電回饋金全數挹注學校校務基金，作為改善教學設施與設備、推動能源教育等需求之用。