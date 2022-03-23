議員問文化公園IKEA商店延長半年效益 嘉市府：帶來人潮

國際連鎖家具品牌IKEA得標嘉義市文化公園服務設施委外案，打造貨櫃屋行動商店去年9月開幕，市府已同意展延租約半年、到8月8日，有議員說，擠壓原本街頭藝人空間，應檢視IKEA效益數據，考量公園如何平衡使用，建設處表示，明顯帶來人潮，目前公園的民族路側、垂楊路側可供租借，表演空間稍調整但沒減少。

常去遛狗的陳姓市民認為，文化公園內街頭藝人、IKEA、遊樂設施各個年齡層受眾不一樣，IKEA有吸引到年輕人，且公園很大空間應夠，重點仍是能否帶來人潮。

議員凌子楚說，市府成功招商，盼IKEA帶來經濟效益，不過也有反映，以往固定表演的2個歌唱團體，地點被迫更動，時間上要改變，此部分應評估實際效益，來與民眾使用權益達成平衡，避免讓人感到較偏向特定廠商，已要求建設處到議會做專案報告。

建設處表示，文化公園原本供街頭藝人表演空間，在民族路與文化路口，及文化路中段的廣場，IKEA設立在廣場後，改到民族路靠近垂楊路口，周三到周五開放街頭藝人優先登記租借使用，目前未接獲陳情空間不佳或不夠用問題，另在北香湖公園開放街頭藝人表演。