快訊

南韓總統文在寅堅持做好做滿 繼任者尹錫悅大表不滿

LINE瘋傳私密裸照影射高嘉瑜 散布來源竟是航警

台南強化肉豬場用藥把關 110年度抽驗全合格

中央社 / 台南23日電

台南市政府推動畜牧場用藥輔導及藥物殘留監測，今天公布於110年度共抽驗443場肉豬場，乙型受體素及其他禁藥皆為零檢出，將持續輔導農民改善飼養環境，維持台南豬肉競爭力。

台南市動物防疫保護處今天發布新聞稿指出，豬肉是國人重要蛋白質來源，台南市政府推動畜牧場用藥輔導及藥物殘留監測，110年度抽驗443場肉豬場，用藥檢測皆合格。

台南市動保處長吳名彬表示，有關肉豬上市前的用藥把關，透過赴畜牧場及肉品市場進行採集豬血清及毛髮送驗，檢驗項目包含常用動物用藥品、動物用禁藥（包含乙型受體素），若檢出藥物會派員前往現場進行用藥訪查及移動管制，追蹤檢驗未合格前豬隻不得上市，避免違規產品流入市面。

台南市農業局長李建裕表示，台南市豬隻飼養量為全國第4多的縣市，除每年例行性抽驗外，動保處並積極輔導農民改善飼養環境，強化生物安全防疫措施及控制動物傳染病發生，以利減少動物用藥需求，把關牧場端產品安全，進而提升肉品品質，維護台南豬肉競爭力。

台南 牧場 抽驗

延伸閱讀

台灣國際蘭展推好康 持票根到台南休閒農場享門票優惠

學甲蜀葵花節人潮多 黃偉哲邀請大家到台南賞花嘗美食

女力站出來！台南女青從農撐起一片天

南市草莓災損 農委會公告10日起受理現金救助申請

相關新聞

六都唯一沒有捷運！台南捷運整體路網 獲中央審核通過

台南市大眾捷運系統整體路網規畫報告去年7月底呈送交通部，昨天獲交通部同意核備，代表捷運建設相關架構已獲中央同意，將是台南...

台南又停電了！設備故障 南區影響4550戶、東區等也跳電

台南地區再度停電，台電表示，受到東區忠孝配電變電所設備故障影響，造成南區水交社等附近約4550戶，在下午1時55分停電，...

「中埔驕傲」變心中的痛 嘉縣議員籲中華民俗村轉型活化

嘉義縣中埔鄉吳鳳廟旁中華民俗村閒置已久，縣府文化建交局擬規畫招商進駐，但遲遲未有下文。議員子凡建議，由中央接手，比照故宮...

台南首場大型就業博覽會周六善化登場 提供逾7千職缺

台南今年首場大型就業博覽會，本周六在將善化文康中心登場，市府勞工局今舉辦行前記者會，市長黃偉哲說，將有83家廠商提供70...

見證世界級蘭花之美 2022台灣國際蘭展周六台南開展

暌違兩年，2022台灣國際蘭展本月26日至4月5日將在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區開展，市長黃偉哲表示，台灣國際蘭展...

口湖清潔隊員斜槓木工師 改造回收物做書架木椅送學校

雲林口湖鄉公所清潔隊暗藏專業木工技師，不僅重置改造回收木棧板，做成實用環保書架，也再修復宜梧國中二手木椅，今天全部整新完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。