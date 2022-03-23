認識打貓走讀嘉義民雄 中正學生辦神算柳相士特展

已故嘉義民雄「青瞑仙」柳得男，60餘年算命生涯，國內外元首也登門求算，揚名海內外。中正大學學生田調搜集資料，目前在民雄「一樂酒家」辦展，重現傳奇一生。

「絕世神算．青瞑仙」柳相士特展策展人吳泓錡今天接受中央社記者訪問表示，他是中正大學法律系學生，在校選修「民雄學」課程認識舊名「打貓」的民雄，以聞名全台在西元2013年辭世算命仙，人稱「青瞑仙」柳相士（原名柳得男）為田野調查作業主題。

吳泓錡說，「民雄學」課程只有1學期的時間，做田調成果有限，因而組成11人團隊，更深入研究柳相士，並向學校申請到策展經費，19日至30日在民雄「一樂酒家」辦展。

吳泓錡說，柳得男是全台知名算命師，海內外共有8名總統曾找他算命，歌仔戲演員楊麗花也曾到民雄找他算命，當時民眾為一睹楊麗花風采，還擠破相命館的玻璃窗。

吳泓錡表示，策展團隊除了將柳得男的生平、事蹟以圖片、文字呈現，還播放柳得男為人算命的錄音檔，讓參觀者更了解柳得男的一生。

至於柳得男如何獲得神算的能力？吳泓錡說，經訪查有2種說法，一是柳得男小時候未失明前，在路上遇見一具女屍，他心生憐憫將女屍安葬，失明後這名女子托夢給他，就有了神算的能力；另一說，則是他祭拜的神明所傳授。

吳泓錡指出，民雄「一樂酒家」建於西元1937年，2014年藥師吳嘉文買下這棟破損的木造老建築，申請文化部補助原貌修復，並結合南華與中正大學，執行教育部「大學社會責任實踐」（USR）計畫，因而能在此舉辦柳相士特展。