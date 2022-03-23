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六都唯一沒有捷運！台南捷運整體路網 獲中央審核通過

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市大眾捷運系統整體路網規畫已獲交通部同意核備。圖／台南市交通局提供
台南市大眾捷運系統整體路網規畫已獲交通部同意核備。圖／台南市交通局提供

台南市大眾捷運系統整體路網規畫報告去年7月底呈送交通部，昨天獲交通部同意核備，代表捷運建設相關架構已獲中央同意，將是台南捷運建設往前再邁進的重要里程碑；市長黃偉哲表示，已請立委林俊憲、郭國文向行政院爭取經費，路網通過後，希望中央盡速匡列台南捷運相關經費，加速提升台南交通機能並兼顧城市未來發展。

黃偉哲表示，整體路網獲中央核備，除奠定大台南捷運系統發展藍圖，更是捷運建設往前跨出一大步，而優先路網日前已獲得行政院長蘇貞昌及交通部長王國材表態支持，後續將加速推動規畫作業，儘速提報中央審議，爭取捷運建設早日實現。

台南市交通局長王銘德說明，目前台南市大眾捷運系統整體路網共規畫12條路線，其中，優先路網6條包括：深綠線、黃線、藍線、藍線延伸線、綠線、紅線，總長度約99.4公里。

交通局表示，市長黃偉哲上任後，積極延續副總統賴清德時任台南市長時所推動促成的第一期藍線、藍線延伸線、綠線及紅線，刻正辦理規畫作業；另黃市長特別重視府城、南科及沙崙三核心生活圈的交通鏈結優化，路網規畫時特別納入深綠線及黃線，將塑造科技生活新廊道並帶動都會區蓬勃發展。

交通局強調，南科、沙崙是台南產業發展雙引擎，可為台南增加8萬5千個就業機會，每年貢獻產值逾兆，透過建置捷運以強化雙引擎交通鏈結，有其必要性及急迫性，因此交通局已積極著手準備啟動深綠線規劃作業，後續將配合捷運整體進度推動，再適時爭取經費辦理黃線規畫作業。

台南 捷運 交通部長 黃偉哲

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