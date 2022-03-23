「中埔驕傲」變心中的痛 議員籲中華民俗村轉型活化

嘉義縣中埔鄉吳鳳廟旁中華民俗村閒置已久，縣府文化建交局擬規畫招商進駐，但遲遲未有下文。議員子凡建議，由中央接手，比照故宮南院，改建成新住民文化館或農業博物館。縣府民政處說，目前仍處招商階段，未來如何發展仍待商議。

中華民俗村座落於嘉義縣中埔鄉的社口村，過去為阿里山公路上唯一大型主題樂園，由原吳鳳紀念公園重新規劃整建而成。管理單位縣府民政處2010年，因雙方合約到期收回管理權，經都市計劃通盤檢討後從原本公園用地變更為觀光遊憩用地，委由經發處對外招商至今。

附近攤商表示，中華民俗村鼎盛時期，假日每天進出幾千人、遊覽車數百台，在地人提及眼中總帶光芒，是「中埔驕傲」。但隨陸客退場，國內外遊客數減少荒廢至今，居民都大感惋惜，希望就算不能重新開幕，至少改建成公園，讓鄰近住戶可以休憩散心。

何子凡建議縣長翁章梁利用民進黨政商關係，像故宮南院般由中央統籌規畫，改建中華民俗村成新住民文化館，因爲山區竹崎中埔新住民比例高。嘉義縣是農業大縣，或也可建成農業技術或博物館，讓青農返鄉，提高農業效率。

中埔鄉長李碧菁曾提出，改建中華民俗村作茶業博物館，因為中埔鄉是台灣主要茶產地阿里山重要門戶、鄰近台18線阿里山公路，許多茶農住在中埔鄉，且鄉內茶商、茶葉交易量多，未來年度盛事嘉義博茶會也可在此舉辦。