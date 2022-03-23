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台南首場大型就業博覽會周六善化登場 提供逾7千職缺

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南首場大型就博會周六善化登場，提供逾7千職缺。記者謝進盛／攝影
台南首場大型就博會周六善化登場，提供逾7千職缺。記者謝進盛／攝影

台南今年首場大型就業博覽會，本周六在將善化文康中心登場，市府勞工局今舉辦行前記者會，市長黃偉哲說，將有83家廠商提供7077個職缺，其中有61家廠商提供4337個月薪超過3萬元，待業或有意轉換跑道者來卡位。

這場大型就博會結合南科管理局辦理，勞工局長王鑫基說，將針對南科廠商的求才需求，其中善化及鄰近地區有40家在地廠商釋出3331個在地工作機會，提供廠商與求職者直接面試的就業媒合平台，讓求職者能順利就近就業。就博會當天提供免費接駁車自8時40分起從善化火車站到就博會場，末班車時間為中午12時20分。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，26日就博會現場有多元職缺供選擇，更提供「求職顧健康」、「美髮水噹噹」及「CPAS職涯諮詢」等貼心服務；活動當天只要投3家履歷，就有機會參加藍芽耳機、體重計的摸彩，現場另有南科贊美酒店贊助兌換券、收納籃、環保餐具組、防災背包、善化農會枝仔冰等求職兌換好康禮，送完為止。

黃偉哲說，台南市失業率是最低的，去年失業率為3.9%，不僅是六都最低，也低於全台失業率3.95%，而5、6月進入畢業季，不僅是社會新鮮人要找工作，職場轉職的人也需要，需要提前啟動舉辦就業博覽會，首場就博會選在善化，離南科近，很多廠商就近參與就博會，南科近年產值不斷升高，衛星工廠增加，對有心在南科工作民眾，是一大福音。

南科 求職 台南 黃偉哲

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