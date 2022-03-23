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停電事故頻傳 黃偉哲籲台電穩定供應電源

中央社 / 台南23日電

近來全國停電事故頻傳，台南市長黃偉哲今天表示，台灣每人平均用電量排名全球所有國家10名內，希望民眾節約用量，台電也要穩定供應電源。

黃偉哲今天在「因地制宜－居家節能行動隊計畫」績優人員暨單位表揚大會中指出，最近發生數次跳電，台電雖已比前幾年好，以往1年發生逾2萬次，如今8000多次，但他還是希望台電把電源穩定供應好。

黃偉哲表示，今年開始學校班班有冷氣，但冷氣耗電，若未能節約控制電力，一定會出問題。全台有1萬間至2萬間教室，單是台南市就有數千間教室，電力供應系統要做好，也要節約用電。

黃偉哲說，現代社會真的不能沒有電，但節約用電有很多好處，不僅不浪費電能，還能節省電費，且減少空氣污染，讓環境變得更好。

黃偉哲表示，台灣每人平均用電量及用水量，排名全球各國10名內，去年曾一度缺水可用，幸好後來下雨，但在用電方面，若能更節約，就不用興建那麼多電廠及使用那麼多化石燃料發電，空氣也會更好。

黃偉哲 台電 班班有冷氣 台南 停電

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