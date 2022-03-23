見證世界級蘭花之美 2022台灣國際蘭展周六台南開展

暌違兩年，2022台灣國際蘭展本月26日至4月5日將在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區開展，市長黃偉哲表示，台灣國際蘭展是世界三大蘭展之一，今年共有主題館、競賽館、蘭創館、商務館、市集館、美食區及蘭花公園等七大展區，歡迎全國民眾一起來體驗傲視全球的蘭花之美。

台南市政府今在蘭花生物科技園區開記者會，由黃偉哲向外界介今年蘭展特色。黃偉哲表示，今年蘭展以蘭花奇幻世界為主題，將科技運用於展覽中，有許多創新與創意，主題館規劃出海底世界、山林瀑布、險惡鬼島、甜蜜森林、沙漠綠洲、夢幻城堡六大展覽主題。

黃偉哲表示，台灣是蘭花王國，台南更是生產重鎮，全世界每6株蘭花就有一株產自台南，台南蘭花產業的價值與重要性，不言可喻，