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見證世界級蘭花之美 2022台灣國際蘭展周六台南開展

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
暌違兩年，2022台灣國際蘭展本月26日至4月5日將在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區開展。記者謝進盛／攝影
暌違兩年，2022台灣國際蘭展本月26日至4月5日將在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區開展。記者謝進盛／攝影

暌違兩年，2022台灣國際蘭展本月26日至4月5日將在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區開展，市長黃偉哲表示，台灣國際蘭展是世界三大蘭展之一，今年共有主題館、競賽館、蘭創館、商務館、市集館、美食區及蘭花公園等七大展區，歡迎全國民眾一起來體驗傲視全球的蘭花之美。

台南市政府今在蘭花生物科技園區開記者會，由黃偉哲向外界介今年蘭展特色。黃偉哲表示，今年蘭展以蘭花奇幻世界為主題，將科技運用於展覽中，有許多創新與創意，主題館規劃出海底世界、山林瀑布、險惡鬼島、甜蜜森林、沙漠綠洲、夢幻城堡六大展覽主題。

黃偉哲表示，台灣是蘭花王國，台南更是生產重鎮，全世界每6株蘭花就有一株產自台南，台南蘭花產業的價值與重要性，不言可喻，

市府說，今年台灣國際蘭展規劃許多周邊活動，首推「蘭創館拍照打卡贈送LINE POINT」活動、「旅行社套裝行程規劃」，讓前來逛蘭展的民眾，還可以一起打包走訪周邊景點，以及「蘭展月好康」，憑蘭展門票至合作店家享優惠，還有許多限量好禮大贈送，如「搶先打卡送門票」、「憑1/1-4/5台南合法住宿證明可兌換蘭花小盆栽」等，更多訊息可瀏覽蘭展官網

暌違兩年，2022台灣國際蘭展本月26日至4月5日將在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區開展。記者謝進盛／攝影
暌違兩年，2022台灣國際蘭展本月26日至4月5日將在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區開展。記者謝進盛／攝影
暌違兩年，2022台灣國際蘭展本月26日至4月5日將在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區開展。記者謝進盛／攝影
暌違兩年，2022台灣國際蘭展本月26日至4月5日將在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區開展。記者謝進盛／攝影
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暌違兩年，2022台灣國際蘭展本月26日至4月5日將在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區開展。記者謝進盛／攝影
暌違兩年，2022台灣國際蘭展本月26日至4月5日將在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區開展。記者謝進盛／攝影
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台南 黃偉哲 盆栽

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