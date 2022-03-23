口湖清潔隊員斜槓木工師 改造回收物做書架木椅送學校

雲林口湖鄉公所清潔隊暗藏專業木工技師，不僅重置改造回收木棧板，做成實用環保書架，也再修復宜梧國中二手木椅，今天全部整新完畢送給學校，校方也讓學生自己彩繪，延伸「蒙德里安」抽象畫色彩風格，繪出專屬木椅，體會回收品的再利用性，也強化環保意識。

「還記得你上一次閱讀是何時嗎？」宜梧國中校長王富欽問，學生們面面相覷，自從3C產品充斥在人類生活中，書香似乎飄遠已久；王富欽說，閱讀可提升學識，也能養成人的性格，他希望帶動閱讀風氣，讓學生跨出課本，從書中找到「黃金屋」，領悟世界之大的精彩。

口湖鄉清潔隊強項除園藝、利用黑水虻把廚餘變黃金，木工更是近年開發的新技能，公所去年整修台糖椬梧管理室，成立「雲山澗木工坊」，透過木工師傅巧手，活化回收木製品，想製成壁架、筆筒等實用小物，或木桌椅等各類生活傢俱都難不倒。

「教育是百年大計，沒有速成捷徑」口湖鄉長林哲凌說，聽聞校方需求，清潔隊突發奇想結合木工，到校園推廣「資源回收再利用」基本教育，成功獲學生回響，校方再以蒙德里安色彩「紅黃藍黑白」作主題，讓每班級彩繪重置木椅，今天連同書架一起送給學子，盼書香布滿校園。

清潔隊長梁晉源說，藉此活動除可打破外界對清潔隊「只會收垃圾」的刻板印象，也因隊員都是發自內心期望帶頭做好環保，期望透過每次與社區、學校的互動，真正傳達環保教育，並把節能減碳、垃圾減量從知識變行動。