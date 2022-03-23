南市議員民進黨團三長齊登記 黃偉哲讚好風度

民進黨台南市議員初選登記本周展開，擔任黨團三長的市議員李宗翰、劉米山、沈家鳳，今上午齊至民進黨新營黨部登記，台南市長黃偉哲出席，讚揚好風度，預祝均獲提名、當選。

劉米山說，這屆台南市議會民進黨團分別由他、李宗翰、沈家鳳擔任總召、副總召和幹事長，剛好都是台南第一選區議員。

劉米山表示，這也不是3人第一次同選區合作，3人當選後首次總質詢，就採聯合總質詢，聯手為大新營爭取福利。

李宗翰也說，過去民進黨初選常被諷刺說是「網內互打」，但相信在這選區議員選舉不是這樣的；上次3人一起聯合總質詢，爭取包括提高生育津貼，今年初黃偉哲也順應民意、建議，提高生育津貼到1萬元，成功展現出三人齊力成效，展現民進黨是以民意為重，大家一起努力的政黨。

沈家鳳指出，這次新人輩出，選情比上屆更激烈。很謝謝市長黃偉哲及議長郭信良都願意現身見證3人登記，也是對民進黨團最大肯定，期待3人一起連任成功，也協助民進黨在市議會過半。