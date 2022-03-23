嘉市湖子內、果菜市場都有YouBike 擴40站今已設13站

嘉義市前年底設YouBike 2.0今年要擴40站，市府交通處指出，月初啟用4站、今天再增9站，包括較市郊的果菜市場、湖子內路湖廣停10等都新設，市中心也持續加密，文化公園的民族路與興中街、中正大學清江學習中心，另10幾處站點持續會勘，以公有地優先、預留空間要夠，歡迎民眾給意見。

交通處長鄭君健說，公共單車2020年12月啟用以來，便利性廣受好評，擴充計畫以「加密補白」原則，持續深入社區、外圍地區建站，前3名為嘉義火車站、嘉義女中（文化公園）、台銀嘉義分行，使用率較低的多屬外圍站點，也歡迎多多使用。

交通處指出，完成擴點13站，1日啟用慈幼幼兒園、林森新榮路口、中正公園、大雅路一段368巷共4站，今天再啟用9站，包括中正大學清江學習中心、世賢忠孝路口、大溪厝、自由遠東街口、文化公園（民族路）、重慶世賢路三段口、嘉市果菜市場、大雅雅竹路口、湖廣停10停車場。另還2站擴增停車柱，為嘉市文化中心、中興北港路口。

交觀處表示，擴站部分還有14站待會勘，由於1站15柱，需要預留長12公尺、寬2公尺，才可以成1站，另還要有1.5公尺人行走道，以公部門土地為主、私人須要地主同意，民眾有建議地點歡迎提供參考，希望10月底前，完成40站。