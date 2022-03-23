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台南幸福又光榮！謝龍介恭喜黃偉哲民調亮眼不忘酸一句
根據聯合報民調，有將近9成的台南人覺得住在府城「幸福又光榮」，但高房價、低薪資與交通是3大亟待改善的民怨。有意參選台南市長的國民黨台南市議員謝龍介提出他的看法。
謝龍介說早在3年前，就曾質詢偉哲兄，說台南市政府拍賣抵費地，訂出底價每坪百萬元，破了台南市土地標售的天價，未來房價飆漲，能全怪建商炒作嗎？還是根本就市府帶頭？因為是你市府拉高了土地標售價，建商將本求利，就會推高房價，市府還有什麼立場打房抑價？惡性循環既成，短短幾年間，台南市房價果然已經高攀不起。
至於交通民怨，他也曾在市議會建議偉哲兄，針對中西區、安平區兩個觀光熱區，規劃替代性的接駁公車在假日啟動密集接駁，同時闢建外圍停車場，一是為將來輕軌捷運培養習慣使用大眾運輸的旅客，二來節省觀光客移動的耽誤，就能增加瀏覽景點的時間，帶動周邊商圈。
謝龍介批評也有肯定，「平心而論，市府團隊若沒有強大行動力，也很難落實這些作為，我願恭喜偉哲兄民調亮眼，但台南永遠好還要更好，請相信謝龍介市長，可以做的更多！」
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