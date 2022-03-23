快訊

肢體語言教練曝普亭「腦子很有事」 出兵烏克蘭不意外

老年醫學人才荒 台大將設老年所 與成大搶才

木棉花盛開美景後落花滿地 南市府加強清理

中央社 / 台南23日電

台南市多處街道上種植的木棉花行道樹最近盛開，但掉落地面的花果也造成用路人困擾，台南市工務局透過「台南市樹木倒伏通報群組」掌握狀況，並每天派員注意相關路面狀況。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，最近街頭行道樹火紅的木棉花盛開，花果落下後也是滿地通紅，有民眾關心道路安全，透過「台南市樹木倒伏通報群組」通報，在新營區長榮路二段（體育場到高速公路匝道口之間），道路雙側路面滿是木棉花果，擔心車輛經過恐會打滑，有安全上的顧慮。

台南市工務局指出，工務局轄管的市道172線道路兩旁栽植木棉樹，其中新營區長榮路段在2021年完成道路優質化工程改造，道路兩旁栽植木棉樹，適逢木棉花開季節，道路兩側地面散落木棉花有如鋪上了紅毯，吸引不少民眾駐足欣賞，為觀光加分不少，但落下的木棉花確實容易造成路過車輛打滑。

台南市工務局指出，每年3至4月木棉開花季節，都會每天安排人員打掃路面的落花、落果，但落花頻繁，仍請民眾路過此路段時注意路面狀況，以維安全，花期過後緊接著木棉花果實就會裂開，造成棉絮四處飄散，容易引發過敏，工務局近期也將陸續進行傳統摘果作業，避免棉絮干擾周邊居民生活品質。

台南 木棉樹 長榮

延伸閱讀

餘震不斷 花蓮玉里橋垮、玉長公路路面龜裂

Nintendo Switch 14.0.0版更新發布 終於可以使用「群組」整理遊戲了

高雄塌陷工地是建築師局長設計？都發局：就任前已變更

解決木棉花棉絮 台南首度出動無人機噴藥急喊停

相關新聞

公布酒駕累犯達10人 台南寄通知給6千名曾酒駕者勿觸法

道路交通管理處罰條例增訂酒駕再犯者得公布再犯者姓名、照片及違法事實，3月31日起實施，台南市自訂「重大酒駕事件資訊公開作...

台南幸福又光榮！謝龍介恭喜黃偉哲民調亮眼不忘酸一句

根據聯合報民調，有將近9成的台南人覺得住在府城「幸福又光榮」，但高房價、低薪資與交通是3大亟待改善的民怨。有意參選台南市...

民眾聞震色變 嘉縣消防特搜隊整備地震警報器救災利器

日本福島外海16日晚間發生規模7.3強震，隔6天，今天凌晨花東地區發生規模6.6有感地震，全台有感，已有54個餘震，許多...

新啟用布袋港旅服中心 馬賽克交趾陶壁畫布袋風情吸睛

台灣港務公司與交通部航港局合作，花費2.38億元，打造嘉義縣現代化布袋商港旅客服務中心，經2年施工完工，18日上午啟用試...

雲林斗南國小 非營利幼園動土

雲林縣斗南國小非營利幼兒園新建工程昨天由縣長張麗善等人持鏟動土，利用閒置校地新建縣內第1所木構造幼兒園建築，為3層樓立體...

二仁溪有毒電子廢棄物 無人清

台南社大環境行動小組在水資源日前1天巡溪發現二仁溪底的有毒電子廢棄物被沖到河畔，顯得格外諷刺，更質疑環保局、水利署說要清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。